Найпопулярніші серіали Netflix в українському дубляжі — список

Серіал "Садівник". Фото: Netflix

За останній час на стрімінговому майданчику Netflix вийшло чимало новинок в українському дубляжі. Деякі серіали тільки набирають популярності, а інші тримаються у ТОПі вже не перший тиждень.

Новини.LIVE розповідає про найпопулярнішу п'ятірку в рейтингу Netflix.

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Садівник

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Нагадаємо, ми розповідали про 3 найпопулярніші фільми на Netflix, які оцінили українці. А також вийшов новий фільм із Дженною Ортеґою та Пірсом Гайнсом у головних ролях.