Злі духи на Netflix — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Злі духи". Фото: 2+2

Відбулася прем'єра нового українського серіалу "Злі духи". Містичний детектив став доступний для перегляду на стрімінговому майданчику Netflix.

Про це оголосили на сторінці стрімінгу в Instagram.

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Про що серіал "Злі духи"

Події серіалу розгортаються серед величних українських Карпат. Київський слідчий Маркіян вирушає до мальовничого села Ясени на реабілітацію. Однак замість спокійного відпочинку серед гір, на нього чекає нова заплутана справа, сповнена загадкових смертей та містичних обставин. Допомагати йому у розслідуванні буде місцевий слідчий Басюк.

Головні ролі у серіалі зіграли Олександр Ярема та Олександр Яцентюк, а також до касту приєдналися Іван Залуський, Яна Ключник, Ісабель Меркулова, Дмитро Палєєв-Барманський, Наталія Корецька, Остап Ріпка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик та Федір Смірнов.

Усього детективна історія має чотири епізоди, які доступні для перегляду на Netflix, а також на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, ми розповідали про п'ять нових серіалів із неочікуваними поворотами сюжету. А також Netflix оголосив дату прем'єри 2 сезону "Венздей" та показав перший тизер.