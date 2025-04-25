Злые духи на Netflix - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Злые духи". Фото: 2+2

Состоялась премьера нового украинского сериала "Злые духи". Мистический детектив стал доступен для просмотра на стриминговой площадке Netflix.

Об этом объявили на странице стриминга в Instagram.

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События сериала разворачиваются среди величественных украинских Карпат. Киевский следователь Маркиян отправляется в живописное село Ясени на реабилитацию. Однако вместо спокойного отдыха среди гор, его ждет новое запутанное дело, полное загадочных смертей и мистических обстоятельств. Помогать ему в расследовании будет местный следователь Басюк.

Главные роли в сериале сыграли Александр Ярема и Александр Яцентюк, а также к касту присоединились Иван Залуский, Яна Ключник, Исабель Меркулова, Дмитрий Палеев-Барманский, Наталья Корецкая, Остап Рипка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик и Федор Смирнов.

Всего детективная история имеет четыре эпизода, которые доступны для просмотра на Netflix, а также на телеканале 2+2.

Напомним, мы рассказывали о пяти новых сериалах с неожиданными поворотами сюжета. А также Netflix объявил дату премьеры 2 сезона "Уэнсдей" и показал первый тизер.