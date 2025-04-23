Серіал Рансом Каньон на Netflix — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Рансом Каньон". Фото: Netflix

Стрімінговий майданчик Netflix захопив глядачів новим серіалом "Рансом-Каньон". Мелодраматичний вестерн набирає популярності у мережі.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

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Про що серіал "Рансом Каньон"

Події серіалу розгортаються у невеликому містечку в Техасі. Три впливові династії власників ранчо змагаються не лише за землю та спадщину, а й за коханих людей. Один з них Стейтен Кіркланд, який нещодавно втратив дружину та сина, прагне знайти винних у їхній смерті. Єдиною підтримкою для нього стає власниця танцювального клубу Квінн О'Ґрейді, яка щойно повернулася з Нью-Йорка. Але вона не єдина, хто приїхав у місто, серед новоприбулих також є ті, хто прагне присвоїти землю ранчо собі.

Головні ролі у серіалі виконали Джош Дюамель, Мінка Келлі, Оуен Маккен, Ліззі Грін та інші.

Загалом драма зібрала схвальні відгуки від глядачів та отримала оцінку 6,8 з 10 на сайті IMDb. Фанти вже чекають на продовження серіалу на наступнйи сезон.

"Я вже обожнюю цей серіал! Така хімія між акторами".

"Дивлюся серію за серію, актори на висоті!".

"Будь ласка, дайте нам другий сезон! Це супер".

У першому сезоні вийшло 10 серій. Усі вони вже доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу з субтитрами на Netflix.

Нагадаємо, ми ділилися шісткою фільмів про Ватикан і Папу Римського із інтригуючим сюжетом. А також розповідали про новий науково-фантастичний мінісеріал на Netflix.