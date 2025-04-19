Проєкт НЛО на Netflix — сюжет, актори та де дивитися в українському дубляжі

Netflix захопив глядачів новим фантастичним мінісеріалом
На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового мінісеріалу "Проєкт НЛО". Польська науково-фантастична історія набирає популярності в мережі.
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Про що серіал "Проєкт НЛО"
Після ймовірного приземлення невідомого літаючого об'єкта, скептично налаштований телеведучий Ян Польдгар та місцевий уфолог починають досліджувати появу позаземних істот. Але є ті, хто хочуть використати новини про паранормальну активність для власних цілей.
Ролі у мінісеріалі виконали Пьотр Адамчик, Матеуш Косьцюкевич, Мая Осташевська, Юлія Кійовська, Адам Вороновіч, Станіслав Пак та Маріанна Зидек.
Усього "Проєкт НЛО" має чотири серії, які вже доступні в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами на Netflix.
Раніше ми розповідали, що новий серіал "Зразкова американська родина" про українку нарвався на хейт у мережі. А також пропонуємо три нові мінісеріали від Netflix, які можна подитися за день.
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