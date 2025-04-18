Зразкова американська сім'я на Hulu — користувачі мережі розкритикували серіал

Серіал "Зразкова американська сім'я". Фото: instagram.com/goodamericanfamilyhulu

На телеканалі Hulu нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Зразкова американська сім'я", який заснований на реальній історії українки Наталії Грейс. У користувачів мережі прем'єра викликала суперечливі почуття.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

Реклама

Читайте також:

"Зразкова американська сім'я" — реакція соцмереж

Серіал розповідає історію маленької дівчинки з України Наталії Грейс, яка має карликовість. Під свою опіку дитину бере подружжя Барнеттів зі США, які також виховують двох біологічних дітей. Згодом названі батьки починають підозрювати, що Наталія лише вдає дитину, а насправді вона — доросла жінка.

Міні-серіал заснований на реальній історії Наталії Грейс, яка потрапила у США після всиновлення. Її названі батьки дійсно вважали, що вона бреше та звинувачували у замаху на вбивство їхніх дітей. У страху подружжя Барнеттів навіть залишили Наталію саму на три роки у своїй пустій квартирі, а самі поїхали з країни, аж поки її не помітила інша родина і не звернулася до поліції.

Прем'єра серіалу була довгоочікуваною, однак багато глядачів залишилися розчаровані. Зокрема, користувачі мережі розкритикували творців стрічки за перекручування інформації.

"Ви використовуєте історію Наталії для заробітку, але не хочете казати правду!".

"Це сміття! Краще подивитися документальний фільм за участю Наталії".

"Чому ви зробили її настільки моторошною?".

"Мене просто бісить така кількість невідповідностей!"

Також багатьох обурило те, що у серіалі образ Наталії дійсно виглядає лякаюче і моторошно, хоча справжня дівчинка не викликає таких почуттів.

Наталія Грейс у серіалі "Зразкова американська сім'я". Фото: instagram.com/goodamericanfamilyhulu

Окрім того, глядачів з України розлютило те, як у фільмі розповіли про нашу країну. На думку користувачів, творці серіалу зобразили усе так, ніби торгівля людьми та злочинність є нормою в Україні.

Нагадаємо, Netflix оголосив дату прем'єри другого сезону "Пісочного чоловіка". А також ми писали, що на Каннському кінофестивалі представлять фільм про Україну.