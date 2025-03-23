Зразкова американська родина на Hulu — вийшов серіал про українку Наталію Грейс

Серіал "Зразкова американська родина". Фото: Hulu

На стримінговому майданчику Hulu відбулася прем'єра нового драматичного мінісеріалу "Зразкова американська родина". В основі сюжету шокуюча історія української дівчинки-сироти Наталії Грейс.

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Серіал розповідає про подружжя Крістін та Майкла Барнеттів, яке всиновлює дівчинку на ім'я Наталія Грейс з України, яка має карликовість. Згодом названі батьки починають підозрювати, що насправді Наталія — доросла жінка, яка лише прикидається дитиною.

Головні ролі у драмі виконали Еллен Помпео та Марк Дюпласс, а роль Наталії втілила Імоджен Фейт Рід.

Реальна історія Наталії Грейс

2019 року ім'я Наталії Грейс стало відомо на увесь світ, коли названа родина у США звинуватила дівчинку у брехні та замаху на вбивство. Родина Барнеттів заявила у ЗМІ, що насправді українська сирота, яку вони вдочерили, доросла жінка, що прикидається дитиною.

Родина взяла опіку над шестирічною дівчинкою 2010 року, а вже за рік Барнетти заявили про те, що насправді Наталія обманює їх. Майкл та Крістні наполягали на тому, що насправді їй вже 22 роки і вона має психічні порушення.

Тоді родина звернулася до суду, аби змінити рік народження дівчинки в свідоцтві з 2003 на 1989. Після чого, 2013 року, Барнетти переїхали до Канади, а Наталію залишили в їхній квартирі в США. Близько трьох років дівчинка жила сама, харчуючись консервами та купуючи їжу на купони. Сироту помітила родина Менсів, які звернулися до поліції та звинуватили Барнеттів у тому, що вони покинули дитину в небезпеці.

Наталія Грейс 2019 року. Фото: скриншот

У своїх свідченнях Барнетти заявили, що дівчинка була агресивною та навіть кидалася на них та їхніх біологічних дітей з ножем. Окрім того, за словами подружжя, Наталія також намагалася отруїти їх.

2023 року результат ДНК-експертизи встановив, що вік дівчини близько 20 років. Отже, під час всиновлення Барнеттами їй дійсно було 6-7 років. Окрім того, в Миколаєві знайшли біологічну мати Наталії, яка заявила, що народила дівчинку 2003 року.

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