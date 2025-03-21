Кращі мінісеріали українською мовою — що подивитися аа вихідні

Мелодрама "Тут і тепер". Фото: кадр з серіалу

Відволіктися від буденних справ у вихідні допоможуть захопливі серіали та нові персонажі. Короткі та насичені історії, які можна подивитися за пару вечорів, особливо підійдуть для тих, хто не любить "марафони" на десятки серій.

Українські мінісеріали, які не залишать вас байдужими, у добірці Новини.LIVE.

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Під одним дахом (4 серії)

Святослав та його кохана заручилися, а незабаром у них має з'явитися малюк. Щасливі плани на майбутнє руйнує повномасштабне вторгнення. Рятуючись від війни, Святослав та його обраниця опиняються під одним дахом із його колишньою дружиною, сином від першого шлюбу, тещою та другом дитинства з його родиною. Ситуація стає ще більш напруженою, коли місто потрапляє під окупацію.

Друзі (4 серії)

Серіал розповідає історію справжньої чоловічої дружби, яка може вистояти навіть у найскладніші часи. Троє друзів вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, яки служить на передовій. Їх не зупиняють ані відстань, ані бойові дії, а просте привітання перетворюється на справжню небезпечну пригоду.

Продовження роду (4 серії)

Зворушлива мелодрама розповідає чотирьох жінок, які опинилися у пологовому будинку неподалік від лінії фронту. Кожна з них має свою особисту історію та болючу драму. Але тепер їхня головна ціль вберегти своїх дітей.

Одна родина. Весілля (4 серії)

Колишні друзі Павло та Григорій претендують на одну посаду — крісло мера. Суперництво між чоловіками переростає у справжній конфлікт, і здається, навіть заручини їхніх дітей не зможуть їх примирити. Історія головних героїв розгортається на тлі подій 2014 року на Донбасі.

Тут і тепер (8 серій)

Чотири подруги — Лора, Елька, Юля та Сусанна — разом зі школи. Кожна з них має свої мрії та цілі. Але життя після школи виявляється не таким простим на безхмарним, яким вони собі його уявляли. Як би не склалася дружба, але їхні долі переплетені назавжди.

Раніше ми розповідали про 5 моторошних серіалів, заснованих на реальних подіях. А також пропонуємо 4 фільми із заплутаним сюжетом та неочікуваним фіналом.