Кращі фільми із заплутаним сюжетом — що подивитися ввечері

Фільм "Нічні звірі". Фото: IMDb

Справжнє задоволення дивитися фільми з неочікуваними поворотами сюжету, прихованими сенсами та емоційними розв'язками. А фінали цих фільмів точно не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE ділиться добіркою кращих фільмів-головоломок.

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Піджак (2005)

Ветеран війни у Перській затоці через помилку лікарів потрапляє до психіатричної лікарні для божевільних злочинців. Там він стає жертвою жахливих експериментів, які назавжди змінюють його життя. Незвичайний сюжет з елементами подорожей у часі тримає в напрузі до останньої хвилини.

Престиж (2006)

Фільм Крістофера Нолана про суперництво двох ілюзіоністів, які заходять надто далеко у своєму прагненні бути кращими. Розв'язка змушує переглянути все, що ви бачили до цього, ще раз — під іншим кутом.

Нічні звірі (2016)

Головна героїня — галеристка Сьюзена отримує від свого колишнього чоловіка Едварда рукопис його роману. Психологічний трилер занурює глядачів у емоційну подорож між реальним світом та жорстокими спогадами.

Місце (2018)

У центрі сюжету загадковий чоловік, який щодня сидить за одним і тим столиком у кафе. Щоразу до нього підсідає новий гість чи гостя, які мають особливе прохання. Напруга у фільмі зростає з кожною історією, як і кількість запитань від глядачів.

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