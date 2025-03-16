Українські фільми, які варто побачити кожному — Довбуш, Поводир та інші

Фільм "Довбуш". Фото: кадр з фільму

Останніми роками український кінематограф стрімко розвивається та тішить глядачів дивовижними фільмами. Ці стрічки приємно дивують художнім рівнем, яскравою акторською грою та глибоким змістом.

Новини.LIVE зібрали добірку, які варто подивитися кожному.

Читайте також:

Поводир (2014)

Історична драма розгортається у 30-х роках минулого століття, коли в Україні радянська влада влаштовувала репресії та Голодомор. Американський інженер Майкл Шемрок гине за трагічних обставин, а його маленький син залишається сам на сам у чужій країні. Його рятує сліпий бандурист, для якого юнак стає поводирем.

Мої думки тихі (2019)

Молодий звукорежисер Вадим переживає суцільні невдачі в особистому житті та кар'єрі. Але одного дня хлопець отримує замовлення записати звуки закарпатських тварин за гарну винагороду і вирішує, що це його шанс змінити своє життя на краще. У подорож із Вадимом вирішує поїхати і його мама.

Стоп-Земля (2021)

Головна героїня — 16 річна Маша, яка проживає життя звичайної школярки. Усі свої переживання дівчина розділяє зі своїми друзями Яною та Сєнею. А ще вона закохана в свого однокласника Сашу і не наважується спитати, чи взаємні ці почуття. Глибока та емоційна історія, яка по-новому відкриває підліткові почуття.

Клондайк (2022)

Фільм, заснований на реальних подіях російсько-української війни, розповідає про родину, яка опинилася в епіцентрі трагедії із падінням літака МН17 у липні 2014 року на Донеччині. Плани на щасливе майбутнє подружжя, яке чекає на первістка, розлітається на уламки разом зі збитим боїнгом.

Довбуш (2024)

Історична драма про одного з найвідоміших опришківських ватажків Олексу Довбуша. Події фільму розгортаються у Карпатах на початку 18 століття, коли польська шляхта притискає гуцулів. Тоді опришки на чолі з Олексою починають повстання.

Раніше ми ділилися добіркою легких українських серіалів, які піднімуть вам настрій. А також пропонуємо 5 культових фільмів жахів для найсміливіших.