Популярні фільми на Netflix — що найчастіше дивляться онлайн українці

Фільм "Бастіон 36". Фото: Netflix

На стримінговому майданчику Netflix кожен може знайти щось своє. За минулий тиждень українці насолоджувалися онлайн-переглядом бойовиків, комедій та мультфільмів.

Netflix оновив рейтинг найпопулярніших фільмів, які обирали українські глядачі минулого тижня.

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Бастіон 36

Очолює рейтинг французький кримінальний трилер. Він розповідає про поліцейського, який після звільнення з елітного підрозділу, починає вести власне розслідування загадкових смертей своїх колег.

Потяг у 31 грудня

І хоча новорічні свята давно минули, українська комедія про новорічні пригоди не втрачає своїх позицій. Стрічка покаже, як один новорічний рейс поїзда зі Львова до Києва назавжди змінив життя пасажирів. Затишна та сімейна історія про те, що дива насправді трапляються.

Медовий місяць з моєю мамою

Головний герой Лука переживає справжні шок, коли його наречена кидає його просто білі вівтаря заради колишнього. Життя, здається, зруйновано, та ще й квитки на медовий місяць куплені дарма. Аби витрачені гроші не полетіли на вітер, Лука вирушає у відпустку разом зі своєю мамою. От тільки на курорті всі думають, що вони молодята.

Історія кохання в Копенгагені

Письменниця Мія закохується у батька-одинака Еміля. Між парою виникає справжня пристрасть і кохання. Але їм доведеться подолати низку випробувань, коли вони вирішують завести спільну дитину.

Нікчемний я 3

Неочікувано до п'ятірки найпопулярніших стрічок минулого тижня увійшов мультфільм "Нікчемний я 3". Улюблена пригода злодія Грю та його посіпак знову в трендах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий український детектив, який став хітом у мережі. Також ділимося добіркою головних прем'єр тижня, які варто подивитися у прокаті.