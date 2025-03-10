Що подивитися у кінотеатрі цього тижня 10-16 березня — список нових фільмів

Комедія "Відпустка наосліп". Фото: кадр з фільму

Цього тижня у кінотеатрах на глядачів чекають нові захопливі прем'єри. У прокат виходить нова українська романтична комедія, комедійний трилер та фантастичний екшн від творця "Гри престолів".

Новини.LIVE ділиться кіноафішею на цей тиждень.

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Відпустка наосліп

Щоб хоч трохи відпочити від вимогливої начальниці Анни, підлеглі відправляють її в неочікувану відпустку на захід України. Однак там на бізнесвумен чекає не розкішний спа-відпочинок. У відпустці дівчина зустрічає колишнього військового, який покаже їй, яке життя поза столичним офісом. У головних ролях — Тетяна Малкова та Даніель Салем.

Прем'єра 13 березня.

Секс, шлюб, вбивство

Головна героїня Єва зустрічається одразу із трьома хлопцями. Але їй доведеться обирати, хто з них підійде лише для сексу на одну ніч, хто для шлюбу, а кого варто було б вбити. До того ж у місті орудує серійний вбивця, і схоже, це один із обранців Єви.

Прем'єра 13 березня.

Ідеальний хижак

Невеликий пасажирський літак зазнає аварійної посадки у лісах Луїзіани. Заради порятунку пасажирам доведеться подолати непростий маршрут через болотисту місцевість. Там затаїлися алігатори, які вже чекають на свою здобич.

Прем'єра 13 березня.

Шіммі: Перший король мавп

Мале мавпеня на ім'я Шіммі раптово дізнається, що володіє незвичними здібностями. Шіммі досі не зрозумів, як опанувати свої суперможливості, але часу зробити це обмаль, адже він мусить врятувати світ від великої загрози.

Прем'єра 13 березня.

Операція "Чорний кейс"

Джордж та Кетрін — щасливе подружжя, яке насправді працює спецагентами. Одного дня в агентстві стається витік інформації, який несе велику загрозу. Знайти винного доручають Джорджу, але в ході розслідування він дізнається, що головна підозрювана — його дружина.

Прем'єра 13 березня.

У загублених землях

Фантастичний екшн за новелою творця "Гри престолів" Джорджа Р.Р. Мартіна. На Загублених землях тепер панує новий порядок і чужинцям тут не місце. Одного дня відьма Еліс вирушає на пошуки таємної сили, яка здатна змінити світ назавжди, для цього вона має заручитися підтримкою найманця Бойза.

Прем'єра 13 березня.

Нагадаємо, на Netflix відбулася прем'єра трилеру "Смакота". Також ми ділилися добіркою найкращих фільмів для весняного настрою.