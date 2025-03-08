Фільми для весняного настрою — найкраща добірка на 8 березня

Фільм "Мама Мія!". Фото: кадр з фільму

Весна — час оновлення, романтики та тепла. Відчути справжню весняну атмосферу допоможуть фільми — деякі із них вже стали справжньою класикою кіно.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих кінокартин, наповнених легкістю, натхненням і яскравими емоціями.

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Сніданок у Тіффані (1961)

Неймовірна атмосфера Голлівуду 60-х та чарівна Одрі Гепберн у головній ролі. Ця кінострічка увійшла в історію світового кінематографу, як одна із найромантичніших та надихаючих історій.

Мамма Міа! (2008)

Легкий та життєрадісний мюзикл сповнений сонця та веселощів. Гарні локації, зірковий акторський склад та улюблені пісні гурту ABBA — те, що треба для гарного настрою.

Завжди кажи "Так" (2008)

Головний герой наважується сказати "так" усьому в своєму житті і це призведе до неочікуваних поворотів долі. Улюблена комедія із Джимом Керрі у головній ролі нагадає про те, що всі рамки лише в нашій голові.

Листи до Джульєтти (2010)

Журналістка Софі разом із своїм коханим вирушає до романтичної Верони. Там вона знаходить цікаву тему для статті — дівчата часто пишуть листи до Джульєтта із проханнями про пораду, і дійсно отримують відповідь! Романтика, сонячна Італія та багато кохання — це фільмі точно варто подивитися.

Їсти, молитися, кохати (2010)

Екранізація світового бестселера Елізабет Гілберт із красунею Джулією Робертс у головній ролі. Історія неймовірної подорожі однієї жінки, яка назавжди змінить її погляди на життя.

Легковажна я (2010)

Вражаюча Емма Стоун втілила на екрані старшокласницю на ім'я Олів. Одного дня дівчина бреше своєму другові, що втратила цноту і ця новина випадково стає головною сенсацією школи. Тоді Олів наважується влаштувати справжню сексуальну революцію.

Париж почекає (2017)

Головна героїня вже давно заміжня за відомим продюсером, але у шлюбі почувається самотньою. Одного дня вона вирушає до Парижу разом із партнером свого чоловіка. Ця подорож нагадє, що життя неймовірна річ.

Красуня на всю голову (2018)

Головна героїня після падіння отримує надзвичайну впевненість у собі, яка змінює її життя на 360 градусів. Весело, надихаюче та з відмінним гумором — те що треба, аби зарядитися енергією для нових звершень.

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