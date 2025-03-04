Фільми про сильних жінок на 8 березня — краща добірка

Фільм "Залізна леді". Фото: Rotten Tomatoes

Вже цієї суботи, 8 березня, у всьому світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Це свято присвячене не квітам та подарункам, а сильним жінкам, які продовжують відстоювати свої права та боротися за вільне майбутнє.

Новини.LIVE ділиться надихаючою добіркою фільмів про жінок, які змінили світ.

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Дика (2014)

Фільм заснований на автобіографічній книзі Шеріл Стрейд. Після смерті матері та розлучення жінка вирішила самотужки подолати тихоокеанський маршрут довжиною майже у 1800 км.

Залізна леді (2011)

Картина розповідає про одну із найвпливовіших жінок у світовій історії Маргарет Тетчер. Біографічна драма про прем'єр-міністерку Великої Британії покаже, що ховалося всередині Залізної леді.

За статевою ознакою (2018)

Одна із найвпливовіших жінок США Рут Гінзбург свого часу не могла отримати роботу адвоката лише тому, що вона не чоловік. Стрічка розповідає про відчайдушну боротьбу жінки за свої права та гідність.

Фріда (2002)

Екранізація біографії культової художниці Фріди Кало. Картина розповідає про непростий шлях мисткині — її боротьбу за успіх, життя із важкою хворобою та бурхливе кохання.

Коко до Шанель (2009)

Легендарна французька дизайнерка назавжди записала своє ім'я на сторінках світової моди. Але її шлях до слави та визнання був сповнений важких випробувань та болісних розчарувань.

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