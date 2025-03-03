Новинки фільмів — що подивитися у кінотеатрах

Кадр з фільму "Мікі 17". Фото: mickey17movie.net

Вже цього тижня в український прокат виходить багато цікавих новинок. На глядачів чекають наукова фантастика із Робертом Паттінсоном та фільми-номінанти на "Оскар-2025".

Новини.LIVE діляться добіркою новинок, на які варто сходити до кінотеатрів.

Читайте також:

Мікі 17

Події стрічки розгортаються у можливому майбутньому, коли людство почало працювати над тим, аби заселити інші планети. Молодий Мікі Барнз готовий взяти участь у небезпечному експерименті — якщо він загине, його тіло створять знову та відновлять спогади. Однак проєкт опиниться під загрозою, коли одна із версій Мікі зустрінеться із наступною.

У кіно з 5 березня.

Емілія Перес

Захопливий мюзикл розповість історію адвокатки Рити, до якої із незвичним проханням звертається лідер відомого наркокартелю. Злочинець вирішив "зав'язати" з кримінальним світом, але для цього йому доведеться стати... жінкою. Стрічка стала рекордсменом за кількістю номінацій на "Оскар-2025".

У кіно з 6 березня.

Порцелянова війна

Документальна стрічка про війну в Україні розповість історію трьох митців з Харкова. Вони не покинули місто, яке нещадно обстрілює ворог, заради того, аби продовжувати створювати українське мистецтво. Стрічка отримала світове визнання, а також була номінована на "Оскар-2025".

У кіно з 6 березня.

Тихе пограбування

Історія про найбільше пограбування в історії Данії, яке сталося 2008 року. У центрі сюжету боксер на ім'я Каспер, який погоджується спланувати злочин для ініціаторів з-за кордону.

У кіно з 6 березня.

Королівські пригоди

Яскравий анімаційний фільм розповість історію про чарівну принцесу Красомілу. Доньці короля настав час знати своє кохання, але жоден із кандидатів не влаштовує норовливу наречену. Аж випадково принцеса зустрічає доброго садівника, який знаходить спосіб розтопити її серце.

У кіно з 6 березня.

Ніч жаху в зоопарку

Фантастичний мультфільм розкриє таємницю, що відбувається у зоопарку вночі. Особливо, коли цієї ночі на Землю падає метеорит. Його уламки поширюють загадковий вірус, який охоплює мешканців зоопарку. Відтепер відважні звірі мусять зупинити його поширення.

У кіно з 6 березня.

Нагадаємо, у мережі з'явився перший трейлер фільму Minecraft від Warner Bros. Також стало відомо, коли прем'єра мультфільму "Шрек 5".