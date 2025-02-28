Нова частина "Шреку" — дата прем'єри

Вийшов перший тизер "Шрек 5" — коли прем'єра
Студія Universal Pictures презентувала перший тизер до трейлеру мультфільму "Шрек 5". Стало відомо, хто озвучить персонажів в новій частині.
Відео було опубліковано на YouTube.
Тизер "Шреку 5"
На опублікованих кадрах Осел запитує чарівне дзеркало, хто з них найгарніший, а Шрек і Фіона разом з донькою, яку озвучить відома акторка Зендея, дивляться результати. Дзеркало у відповідь показує жартівливі версії улюбленого багатьма глядачами людожера.
Деталі сюжету залишаються поки в таємниці.
Героїв в новій частині також озвучать популярні актори Майк Маєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діаз.
Нова частина "Шреку" вийде у світ 1 липня 2026 року.
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