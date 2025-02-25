Білий лотос продовжили на четвертий сезон — відео

Постер "Білий лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

Прем'єра третього сезону популярного серіалу "Білий лотос" пройшла з успіхом. Тож творці проєкту вирішили не зупинятися на досягнутому.

На сторінці серіалу в TikTok автори анонсували продовження.

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На сторінці у соцмережі автори серіалу поділилася коротким відео з анонсом нового сезону.

"Хороші новини поширюються швидко. "Білий лотос" радий вітати вас у новому місці призначення", — йдеться у підписі до ролика.

Відео швидко розлетілося серед шанувальників, які зацікавилися новиною. Тепер фанам залишається лише здогадуватися, що чекає на них у новому сезону хітового серіалу.

У коментарях під роликом прихильники з усього світу діляться своїми теоріями щодо сюжету та розвитку подій у наступних епізодах.

Зазначимо що прем'єра третього сезону "Білого лотосу" відбулася 16 лютого 2025 року. Напередодні прем'єри навколо проєкту розгорівся скандал, адже в одному з епізодів взяв участь російський актор Юрій Колокольніков.

Сюжет серіалу "Білий лотос" розгортається навколо гостей та персоналу готелю "Білий лотос" на райському острові. Кожен із відпочивальників сподівається провести тиждень на курорті у спокої та комфорті, але загадковий злочин змінить усі плани.

Раніше стало відомо, на коли перенесли прем'єру фільму "Людина-павук 4" із Томом Голландом. Також ми писали, зірка "Пліткарки" з'явиться у новому сезоні "Ніхто цього не хоче" разом зі своїм чоловіком.