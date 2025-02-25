Белый лотос продлили на четвертый сезон - видео

Постер "Белый лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

Премьера третьего сезона популярного сериала "Белый лотос" прошла с успехом. Поэтому создатели проекта решили не останавливаться на достигнутом.

На странице сериала в TikTok авторы анонсировали продолжение.

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На странице в соцсети авторы сериала поделилась коротким видео с анонсом нового сезона.

"Хорошие новости распространяются быстро. "Белый лотос" рад приветствовать вас в новом месте назначения", — говорится в подписи к ролику.

Видео быстро разлетелось среди поклонников, которые заинтересовались новостью. Теперь фанам остается лишь догадываться, что ждет их в новом сезона хитового сериала.

В комментариях под роликом поклонники со всего мира делятся своими теориями относительно сюжета и развития событий в следующих эпизодах.

Отметим что премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоялась 16 февраля 2025 года. Накануне премьеры вокруг проекта разгорелся скандал, ведь в одном из эпизодов принял участие российский актер Юрий Колокольников.

Сюжет сериала "Белый лотос" разворачивается вокруг гостей и персонала отеля "Белый лотос" на райском острове. Каждый из отдыхающих надеется провести неделю на курорте в спокойствии и комфорте, но загадочное преступление изменит все планы.

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