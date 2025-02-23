Людина-павук 4 — стала відома нова дата прем'єри

Прем'єру "Людини-павука 4" перенесли — нова дата виходу
Шанувальникам франшизи про Людину-павука доведеться ще почекати нового фільму. Компанія Sony Pictures перенесла дату прем'єри супергеройського бойовика із Томом Голландом.
Про це пише The Hollywood Reporter.
"Людина-павук 4" — коли прем'єра фільму
Кінокомпанія вирішила перенести прем'єру фільму від Marvel на кінець липня 2026 року. І хоча остаточна назва четвертого фільму із Томом Голландом у ролі Пітер Паркера не розголошується, нова дата прем'єри вже відома — 31 липня 2026 року.
Перенести показ було вирішено через те, що актор задіяний у новому фільму "Одісея" Крістофера Нолана, який вийде у кінотеатрах 17 липня 2026 року.
Зазначимо, що останній сольний фільм із всесвіту Marvel про пригоди Людини-павука вийшов на екрани 2021 року. Тож фани із нетерпінням чекають на продовження пригод супергероя.
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