Людина-павук 4 — стала відома нова дата прем'єри

Фільм "Людина-павук". Фото: instagram.com/spidermanmovie

Шанувальникам франшизи про Людину-павука доведеться ще почекати нового фільму. Компанія Sony Pictures перенесла дату прем'єри супергеройського бойовика із Томом Голландом.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Кінокомпанія вирішила перенести прем'єру фільму від Marvel на кінець липня 2026 року. І хоча остаточна назва четвертого фільму із Томом Голландом у ролі Пітер Паркера не розголошується, нова дата прем'єри вже відома — 31 липня 2026 року.

Перенести показ було вирішено через те, що актор задіяний у новому фільму "Одісея" Крістофера Нолана, який вийде у кінотеатрах 17 липня 2026 року.

Том Голланд у ролі Людини-павука. Фото: instagram.com/spidermanmovie

Зазначимо, що останній сольний фільм із всесвіту Marvel про пригоди Людини-павука вийшов на екрани 2021 року. Тож фани із нетерпінням чекають на продовження пригод супергероя.

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