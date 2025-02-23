Человек-паук 4 - стала известна новая дата премьеры

Фильм "Человек-паук". Фото: instagram.com/spidermanmovie

Поклонникам франшизы о Человеке-пауке придется еще подождать нового фильма. Компания Sony Pictures перенесла дату премьеры супергеройского боевика с Томом Холландом.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Кинокомпания решила перенести премьеру фильма от Marvel на конец июля 2026 года. И хотя окончательное название четвертого фильма с Томом Холландом в роли Питер Паркера не разглашается, новая дата премьеры уже известна — 31 июля 2026 года.

Перенести показ было решено из-за того, что актер задействован в новом фильме "Одиссея" Кристофера Нолана, который выйдет в кинотеатрах 17 июля 2026 года.

Том Холланд в роли Человека-паука. Фото: instagram.com/spidermanmovie

Отметим, что последний сольный фильм из вселенной Marvel о приключениях Человека-паука вышел на экраны в 2021 году. Поэтому фаны с нетерпением ждут продолжения приключений супергероя.

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