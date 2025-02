Серіал Останні з нас — стала відома дата виходу другого сезону

Кадр з серіалу "Останні з нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Телеканал HBO оголосив дату прем'єри серіалу "Останні з нас". Глядачі побачать нові серії вже цієї весни.

На офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували перші постери до нового сезону.

Читайте також:

Другий сезон "Останні з нас" — дата виходу

Перший сезон серіалу підкорив глядачів чи зібрав чимало фанатів по всьому світу. Тож команда одразу взялася за розробку продовження.

Як стало відомо з постерів, які опублікували на сторінці серіалу, прем'єра другого сезону запланована на 13 квітня 2025 року.

Постер другого сезону "Останні з нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Події другого сезону будуть розгортатися через п'ять років після того, що відбувалося у першій частині. Сюжет буде присвячений сиквелу гри, на якій був заснований серіал, The Last of Us: Part II.

"Кожен шлях має ціну", — говорить слоган серіалу.

Новий постер серіалу "Останні з нас". Фото: instagram.com/thelastofus

У другому сезоні з'являться Кейтлін Дівер у ролі Еббі, Ізабела Монер у ролі Діни, Янг Мазіно у ролі Джессі та Аріела Барер у ролі Мел. Також до касту приєдналася зірка "Один вдома" Кетрін О'Гара, однак поки невідомо, яку роль вона зіграє у серіалі.

Постер "Останні з нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Раніше автор "Гострих картузів" натякнув на ще один проєкт за мотивами серіалу. Також ми писали, що медичну драму "Пітт" продовжили на другий сезон.