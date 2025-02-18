Серіал Пітт продовжили на другий сезон — що відомо

Постер серіалу "Пітт". Фото: Megogo

Медична драма "Пітт" за короткий час встигла підкорити глядачів. Стримінгова платформа MAX вже оголосила про продовження серіалу на другий сезон.

Про це повідомляє Variety.

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Серіал "Пітт" продовжили на другий сезон

Прем'єра першого сезону драматичного серіалу відбулася 9 січня 2025 року. За короткий час серіал встиг зібрати схвальні відгуки від глядачів.

І хоча глядачі ще не побачили усіх серій, компанія HBO MAX вирішила продовжити драму на другий сезон.

"Було дуже приємно спостерігати за тим, як глядачі сприйняли "Пітта" як оновлену історію з акторами, які достовірно втілюють героїзм лікарів та медсестер на зміні у відділенні невідкладної допомоги 2025 року. Наша співпраця з Джоном Уеллсом, Р. Скоттом Гемміллом, Ноа Вайлом та Warner Bros. Television була неймовірно корисною, і ми з радістю продовжимо цей шлях у наступному сезоні", — сказала голова відділу оригінальних програм Max Original Programming Сара Обрі.

У центрі сюжету серіалу лікар Роббі, який працює у відділенні невідкладної допомоги вигаданої Піттсбурзької травматологічної лікарні. У першому сезоні 15 серій, кожна з яких розповідає про одну годину роботи з 15-годинної зміни лікаря. Головну роль у серіалі виконав Ноа Вайлі.

Для українських глядачів серіал доступний для перегляду на платформі Megogo.

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