Серіал Пітт продовжили на другий сезон — що відомо

Гучну медичну драму "Пітт" продовжили на другий сезон
Медична драма "Пітт" за короткий час встигла підкорити глядачів. Стримінгова платформа MAX вже оголосила про продовження серіалу на другий сезон.
Про це повідомляє Variety.
Серіал "Пітт" продовжили на другий сезон
Прем'єра першого сезону драматичного серіалу відбулася 9 січня 2025 року. За короткий час серіал встиг зібрати схвальні відгуки від глядачів.
І хоча глядачі ще не побачили усіх серій, компанія HBO MAX вирішила продовжити драму на другий сезон.
"Було дуже приємно спостерігати за тим, як глядачі сприйняли "Пітта" як оновлену історію з акторами, які достовірно втілюють героїзм лікарів та медсестер на зміні у відділенні невідкладної допомоги 2025 року. Наша співпраця з Джоном Уеллсом, Р. Скоттом Гемміллом, Ноа Вайлом та Warner Bros. Television була неймовірно корисною, і ми з радістю продовжимо цей шлях у наступному сезоні", — сказала голова відділу оригінальних програм Max Original Programming Сара Обрі.
У центрі сюжету серіалу лікар Роббі, який працює у відділенні невідкладної допомоги вигаданої Піттсбурзької травматологічної лікарні. У першому сезоні 15 серій, кожна з яких розповідає про одну годину роботи з 15-годинної зміни лікаря. Головну роль у серіалі виконав Ноа Вайлі.
Для українських глядачів серіал доступний для перегляду на платформі Megogo.
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