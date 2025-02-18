Сериал Питт продлили на второй сезон — что известно

Постер сериала "Питт". Фото: Megogo

Медицинская драма "Питт" за короткое время успела покорить зрителей. Стриминговая платформа MAX уже объявила о продлении сериала на второй сезон.

Об этом сообщает Variety.

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Сериал "Питт" продлили на второй сезон

Премьера первого сезона драматического сериала состоялась 9 января 2025 года. За короткое время сериал успел собрать положительные отзывы от зрителей.

И хотя зрители еще не увидели всех серий, компания HBO MAX решила продлить драму на второй сезон.

"Было очень приятно наблюдать за тем, как зрители восприняли "Питта" как обновленную историю с актерами, которые достоверно воплощают героизм врачей и медсестер на смене в отделении неотложной помощи 2025 года. Наше сотрудничество с Джоном Уэллсом, Р. Скоттом Хэммиллом, Ноа Уайлом и Warner Bros. Television было невероятно полезным, и мы с радостью продолжим этот путь в следующем сезоне", — сказала глава отдела оригинальных программ Max Original Programming Сара Обри.

В центре сюжета сериала доктор Робби, который работает в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы. В первом сезоне 15 серий, каждая из которых рассказывает об одном часе работы из 15-часовой смены врача. Главную роль в сериале исполнил Ноа Уайли.

Для украинских зрителей сериал доступен для просмотра на платформе Megogo.

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