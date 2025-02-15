Четвертий сезон Бріджертонів — Netflix нарвався на скандал через тизер

Серіал "Бріджертони". Фото: instagram.com/netflixua

Стримінгова платформа Netflix поділилася із глядачами першими кадрами з нового сезону серіалу "Бріджертони". Однак у мережі вже виник скандал через одну з героїнь.

Тизер та світлини четвертого сезону опублікували на офіційній сторінці стримінгу в Instagram.

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У четвертому сезоні серіалу події будуть розгортатися навколо Бенедикта Бріджертона, затятого холостяка, який не збирається одружуватися. У тизері глядачів заінтригували пишним балом-маскарадом, на якому головному герою судилося зустріти своє кохання.

Окрім того, Netflix опублікував перші світлини з четвертого сезону.

Однак не обійшлося без скандалу, адже у тизері серіалу глядачі помітили обурливу деталь. На балі-маскараді у кадрі з'явилася загадкова героїня, одягнена в кокошник та традиційне російське вбрання.

У коментарях користувачі обурилися, що у новому сезоні на них чекає сюжетна лінія із росіянкою.

"Все було магічно до моменту з кокошником... Що це таке?".

"Цей кокошник зіпсував усе!".

"Звідки вони взяли цю росіянку? Такого не було у книзі!".

"Кокошник? Ви серйозно? Зовсім там **бнулись?".

"Тепер просто гидко дивитися! Кокошник та ще й червоними зірочками".

Кадр з серіалу "Бріджертони". Фото: скриншот

Поки що представники стримінгової платформи та творці серіалу не коментували такий образ однієї з героїнь та її роль у загальному сюжеті нового сезону.

Також Netflix випустив серіал про скандальну блогерку, яка заробляла, прикидаючись онкохворою. Раніше ми писали, що серіал "Володар перснів: Персні влади" продовжили на наступний сезон.