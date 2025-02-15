Найкращі мінісеріали на Netflix — що подивитися за вихідні

Серіал "Чудова пара". Фото: Netflix

Вихідні — ідеальний час для того, аби відпочити за переглядом цікавого серіалу. Але якщо занурюватися у тривалий сюжет не хочеться, радимо звернути увагу на мінісеріали від Netflix.

Новини.LIVE підготували добірку коротких серіалів, які захоплять вас з першої хвилини.

Читайте також:

Справжній чоловік (6 серій)

Великий забудовник Чарлі Крокер опиняється на межі банкрутства. Поки його імперія падає на очах, він намагається обернути неприємності на свою користь.

Оленя (7 епізодів)

Нашумілий триллер заснований на реальній історії актора Річарда Гадда. У центрі сюжету 20-річний комік-новачок, який намагається пробитися у житті. Одного разу він допомагає вразливій жінці, однак ще не знає, її увага до нього перетвориться на одержимість.

Чудова пара (6 епізодів)

На Амелію чекає найщасливіший день у житті — вона має вийти заміж за чоловіка з однієї з найбагатших родин у Нантакеті. Але казкове весілля перетворюється на хаос, коли на пляжі знаходять тіло. Тепер кожен з родини під підозрою слідства.

Коли вони нас побачать (4 серії)

Мінісеріал заснований на реальній історії п'ятьох підлітків, яких несправедливо звинуватили у тяжкому злочині та відправили до в'язниці. Сюжет розкриває їхню боротьбу за справедливість та спроби налагодити життя після обвинувачень.

Раніше ми ділилися добіркою найкращих мінісеріалів про кохання. А також розповідали, які фільми шокують вас своїм неочікуваним фіналом.