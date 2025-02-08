Найкращі історичні серіали — що подивитися

Кадр з серіалу "Вікінги". Фото: history.com

Історичні серіали захоплюють своєю атмосферою та дозволяють глибше зануритися у життя минулих епох. Деякі з них приголомшують не лише своєю точністю у відтворені подій, а й видовищними кадрами і костюмами.

Новини.LIVE діляться п'ятіркою найкращих серіалів, які поєднують реальні події з видовищною постановкою.

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Сьоґун

Серіал став справжнім проривом року та отримав безліч нагород. Він розповідає про англійського командира Джона Блекторна, який першим дістався берегів Японії. Тепер Англія та Голландія мають налагодити відносини з країною на користь власних інтересів.

Вікінги

Епічна сага розповідає про легендарного вікінга Рагнара Лодброка. Динамічний сюжет, масштабні битви та харизматичні персонажі роблять "Вікінгів" одним із найкращих історичних серіалів.

Гострі картузи

Серіал розповідає про родину Шелбі — сім'ю циган, яка утворила власне гангстерське угрупування у містечку Бірмінгем. В основу сюжету лягли реальні історичні події в Англії початку 20 століття.

Королева змій

Сюжет розповідає про одну з найвпливовіших королев Франції — Катерину Медичі. Історична драма покаже боротьбу владної жінки із ворогами, інтригами та власними секретами.

Останнє королівство

Події розгортаються у IX столітті на території сучасної Англії, яка тоді була окремими королівствами. Боротьба за території та владу, епічні битви та справжні почуття — роблять серіал особливим.

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