Лучшие исторические сериалы - что посмотреть

Кадр из сериала "Викинги". Фото: history.com

Исторические сериалы захватывают своей атмосферой и позволяют глубже погрузиться в жизнь прошлых эпох. Некоторые из них поражают не только своей точностью в воспроизведении событий, но и зрелищными кадрами и костюмами.

Новини.LIVE делятся пятеркой лучших сериалов, которые сочетают реальные события со зрелищной постановкой.

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Сегун

Сериал стал настоящим прорывом года и получил множество наград. Он рассказывает об английском командире Джоне Блэкторне, который первым добрался до берегов Японии. Теперь Англия и Голландия должны наладить отношения со страной в пользу собственных интересов.

Викинги

Эпическая сага рассказывает о легендарном викинге Рагнаре Лодброке. Динамичный сюжет, масштабные битвы и харизматичные персонажи делают "Викингов" одним из лучших исторических сериалов.

Острые козырьки

Сериал рассказывает о клане Шелби — семье цыган, которая образовала собственную гангстерскую группировку в городке Бирмингем. В основу сюжета легли реальные исторические события в Англии начала 20 века.

Королева змей

Сюжет рассказывает об одной из самых влиятельных королев Франции — Екатерине Медичи. Историческая драма покажет борьбу властной женщины с врагами, интригами и собственными секретами.

Последнее королевство

События разворачиваются в IX веке на территории современной Англии, которая тогда была отдельными королевствами. Борьба за территории и власть, эпические битвы и настоящие чувства делают сериал особенным.

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