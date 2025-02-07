Найкращі серіали українською мовою — що варто подивитися

Актори серіалу "Спіймати Кайдаша". Фото: instagram.com/stbua

Останнім часом українські режисери все більше тішать глядачів якісними та захопливими серіалами. Деякі з них настільки підкорили українців, що хочеться передивлятися їх знову і знову.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою улюблених телесеріалів українською мовою.

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Спіймати Кайдаша

Драматичний сюжет, неперевершена гра акторів та злободенна тема. Цю сучасну адаптацію роману Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я" не дарма вже охрестили "легендарною".

Доброволець

Історія, яка зачепить кожного українця. Головний герой — доброволець, який втрачає своїх побратимів під час бойового завдання на сході України. Він повертається до Києва, але і тут на нього чекає боротьба.

І будуть люди

Історична драма охоплює життя 12 людей у першій половині 20 століття, чиї долі вже колись перетиналися. Кожен з них має власний біль та власну боротьбу за щастя під час найтяжчого періоду для усіх українців.

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