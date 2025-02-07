Лучшие сериалы на украинском языке - что стоит посмотреть

Актеры сериала "Поймать Кайдаша". Фото: instagram.com/stbua

В последнее время украинские режиссеры все больше радуют зрителей качественными и увлекательными сериалами. Некоторые из них настолько покорили украинцев, что хочется пересматривать их снова и снова.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой любимых телесериалов на украинском языке.

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Поймать Кайдаша

Драматический сюжет, непревзойденная игра актеров и злободневная тема. Эта современная адаптация романа Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", которую не зря уже окрестили "легендарной".

Доброволец

История, которая затронет каждого украинца. Главный герой — доброволец, который теряет своих собратьев во время боевого задания на востоке Украины. Он возвращается в Киев, но и здесь его ждет борьба.

И будут люди

Историческая драма охватывает жизнь 12 людей в первой половине 20 века, чьи судьбы уже когда-то пересекались. Каждый из них имеет собственную боль и собственную борьбу за счастье во время тяжелого периода для всех украинцев.

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