Кращі комедії на Netflix - що подивитися ввечері

Кадр з фільму "Без образ". Фото: Sony Pictures

Ніщо так не доповнює п'ятничний настрій, як перегляд цікавого фільму із відмінним гумором. Ці комедії на Netflix могли залишитися поза увагою, але точно заслуговують на ваш перегляд.

Добірка комедійних фільмів вже у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Дивись в обидва боки

Напередодні випускного у коледжі художниця Наталі робить тест на вагітність, який розділяє її життя на два паралельні світи — в одному вона кар'єристка, а в іншому — молода матуся. Ця романтична комедія з Лілі Рейнгарт у головній ролі неодмінно вартує вашої уваги.

Без образ

32-річна барменка та водійка таксі Медді, яку грає Дженніфер Лоуренс, опинилася на межі після того, як її авто вилучили. Аби врятувати ситуацію, Медді береться за нетрадиційний підробіток — пропонує асоціальному 19-річному хлопцеві навчитися поводитися із дівчатами перед вступом до коледжу.

Родинний обмін

Обмін тілами вже став класикою комедійного жанру. В центрі сюжету подружжя, яке намагається укріпити родинні зв'язки із дітьми-підлітками. Однак випадкова зустріч з астрологом призводить до неочікуваного "переселення душ" у найважливіший день для кожного з сім'ї Вокерів.

Родичі поза законом

Банківський менеджер Оуен готується до весілля зі своєю обраницею Паркер. Але просто напередодні свята його банк грабують і все летить шкереберть. Оуен впевнений, що за пограбуванням стоять його майбутні тесть та теща.

Пастка для босів

Двоє офісних співробітників дуже хочуть здихатися від своїх нестерпних босів. Тоді вони вигадують план, як змусити начальників закохатися одне в одного, а самим нарешті відпочити.

Раніше ми ділилися добіркою найкращих детективних серіалів, які здивують своєї розв'язкою. А також 10-кою надихаючими фільмів про спортсменів.