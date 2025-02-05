Кращі фільми про спорт та спортсменів — ТОП-10

Кадр з фільму "Пульс". Фото: instagram.com/pulse.movie

Спортивні фільми надихають, мотивують і показують шлях до перемоги через наполегливу працю та силу духу. Пропонуємо зануритися у найкращі історії про легендарних спортсменів, командні досягнення та жагу до перемоги.

Найкращі фільми про спорт та спортсменів у добірці Новини.LIVE.

Читайте також:

Невидима сторона (2009)

Надихаюча історія гравця в американський футбол Майкла Оера. Роль у спортивній драмі принесла Сандрі Буллок премію "Оскар".

Серфер душі (2011)

В основі сюжету реальна історія серфінгістки Бетані Гемілтон, яка у 13 років втратила руку після нападу акули. Попри все дівчина не кинула спорт та продовжила шлях до мети.

Едді "Орел" (2016)

Частково біографічна стрічка, яка розповідає про Едді Едвардса. Від самого дитинства він мріє опинитися на Олімпійських іграх, тож вирішує стати стрибуном на лижах із трампліну та попри все потрапити на змагання.

Я, Тоня (2017)

Біографічна драма про одну із найкращих спортсменок свого часу, американську фігуристку — Тоню Гардінг. Вона хотіла довести усім, що варта свого тріумфу.

Аутсайдери (2019)

В основі сюжету книга американського письменника та журналіста Ей. Дж. Бейма. Стрічка розповість про автоспортсмена і перегонового інженера Кена Майлза та його шлях до перемоги "Форд" над "Феррарі".

Пульс (2021)

Юна спортсменка з маленького українського містечка марить Олімпійськими іграми. Вона робить усе, аби потрапити на змагання, однак автомобільна аварія перекреслює все. Реальна історія, яка покаже, що на шляху до мрії немає перешкод.

Хлопці в човні (2023)

Мотивуюча стрічка за мотивами бестселера про надихаючу реальну історію веслувальної команди Вашингтонського університету, які боролися за перемогу на Олімпіаді 1936 року у Берліні.

Король Річард (2021)

Тренер з тенісу Річард Вільямс ставить перед собою мету — виховати справжніх чемпіонок зі своїх двох доньок. Справжня історія батька, який бореться за майбутнє своїх дітей.

Суперники (2024)

Юна Таші Данкан — неймовірно талановита тенісистка, яка тепер тренує свого чоловіка Арта. Його кар'єра стрімко падає вниз, але Таші знаходить вихід. План обертається несподіваним поворотом, коли на корті з'являється колишній друг Арта та екскоханець Таші — Патрік.

Наяд (2024)

Біографічний фільм розкаже про незламність та силу духу спортсменки Даяни Наяд. У 60 років вона вирішує втілити свою мрію та здолати 180 кілометрів у відкритому океані від Куби до Флориди вплав.

Раніше ми ділилися добіркою найромантичніших фільмів для перегляду з коханими.

Також дізнайтеся про найочікуваніші новинки кіно цього лютого.