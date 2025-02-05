Лучшие фильмы о спорте и спортсменах — ТОП-10

Кадр из фильма "Пульс". Фото: instagram.com/pulse.movie

Спортивные фильмы вдохновляют, мотивируют и показывают путь к победе через упорный труд и силу духа. Предлагаем окунуться в лучшие истории о легендарных спортсменах, командных достижениях и жажде победы.

Лучшие фильмы о спорте и спортсменах в подборке Новини.LIVE.

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Невидимая сторона (2009)

Вдохновляющая история игрока в американский футбол Майкла Оэра. Роль в спортивной драме принесла Сандре Буллок премию "Оскар".

Серфер души (2011)

В основе сюжета реальная история серфингистки Бетани Хэмилтон, которая в 13 лет потеряла руку после нападения акулы. Несмотря на все девушка не бросила спорт и продолжила путь к цели.

Эдди "Орел" (2016)

Частично биографическая лента, которая рассказывает об Эдди Эдвардсе. С самого детства он мечтает оказаться на Олимпийских играх, поэтому решает стать прыгуном на лыжах с трамплина и вопреки всему попасть на соревнования.

Я, Тоня (2017)

Биографическая драма об одной из лучших спортсменок своего времени, американской фигуристке — Тоне Хардинг. Она хотела доказать всем, что достойна своего триумфа.

Аутсайдеры (2019)

В основе сюжета книга американского писателя и журналиста Эй. Дж. Бейма. Лента расскажет об автоспортсмене и гоночном инженере Кене Майлзе и его пути к победе "Форд" над "Феррари".

Пульс (2021)

Юная спортсменка из маленького украинского городка грезит Олимпийскими играми. Она делает все, чтобы попасть на соревнования, однако автомобильная авария перечеркивает все. Реальная история, которая покажет, что на пути к мечте нет препятствий.

Ребята в лодке (2023)

Мотивирующая лента по мотивам бестселлера о вдохновляющей реальной истории гребной команды Вашингтонского университета, которые боролись за победу на Олимпиаде 1936 года в Берлине.

Король Ричард (2021)

Тренер по теннису Ричард Уильямс ставит перед собой цель — воспитать настоящих чемпионок из своих двух дочерей. Настоящая история отца, который борется за будущее своих детей.

Соперники (2024)

Юная Таши Данкан — невероятно талантливая теннисистка, которая теперь тренирует своего мужа Арта. Его карьера стремительно падает вниз, но Таши находит выход. План оборачивается неожиданным поворотом, когда на корте появляется бывший друг Арта и экс-любовник Таши — Патрик.

Наяд (2024)

Биографический фильм расскажет о несокрушимости и силе духа спортсменки Даяны Наяд. В 60 лет она решает воплотить свою мечту и преодолеть 180 километров в открытом океане от Кубы до Флориды вплавь.

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