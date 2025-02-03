Потяг у 31 грудня на Netflix — коли прем'єра комедії

Кадр з фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: instagram.com/december31.express

Український фільм "Потяг у 31 грудня" покажуть на стримінговій платформі Netflix. Новорічна комедія вже встигла підкорити серця глядачів не лише в Україні, а й за кордоном.

Про це пише "Загін кіноманів".

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"Потяг у 31 грудня" на Netflix

Новорічні свята вже минули, однак комедія про пригоди у святкову ніч не втрачає популярності серед глядачів. Так, після четвертого вікенду у прокаті стрічка "Потяг у 31 грудня" зібрала понад 51 мільйон гривень. Окрім того, комедію показали не лише в Україні, а й в США.

Відтепер шанувальники очікують, що зможуть передивитися атмосферний фільм у себе вдома. Як стало відомо, з 12 лютого "Потяг у 31 грудня" буде доступний на платформі Netflix.

Афіша фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: t.me/kinomansquad

Нагадаємо, українську комедію "Коли ти вийдеш заміж?" покажуть в рамках Берлінського кінофестивалю.

Також стало відомо, що ведучий-воїн Даніель Салем буде шукати кохання у новій романтичній стрічці "Відпустка наосліп".