Потяг у 31 грудня на Netflix — коли прем'єра комедії

Українську комедію "Потяг у 31 грудня" покажуть на Netflix
Український фільм "Потяг у 31 грудня" покажуть на стримінговій платформі Netflix. Новорічна комедія вже встигла підкорити серця глядачів не лише в Україні, а й за кордоном.
Про це пише "Загін кіноманів".
"Потяг у 31 грудня" на Netflix
Новорічні свята вже минули, однак комедія про пригоди у святкову ніч не втрачає популярності серед глядачів. Так, після четвертого вікенду у прокаті стрічка "Потяг у 31 грудня" зібрала понад 51 мільйон гривень. Окрім того, комедію показали не лише в Україні, а й в США.
Відтепер шанувальники очікують, що зможуть передивитися атмосферний фільм у себе вдома. Як стало відомо, з 12 лютого "Потяг у 31 грудня" буде доступний на платформі Netflix.
Нагадаємо, українську комедію "Коли ти вийдеш заміж?" покажуть в рамках Берлінського кінофестивалю.
Також стало відомо, що ведучий-воїн Даніель Салем буде шукати кохання у новій романтичній стрічці "Відпустка наосліп".
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