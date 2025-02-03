Поезд в 31 декабря на Netflix - когда премьера комедии

Кадр из фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: instagram.com/december31.express

Украинский фильм "Поезд в 31 декабря" покажут на стриминговой платформе Netflix. Новогодняя комедия уже успела покорить сердца зрителей не только в Украине, но и за рубежом.

Об этом пишет "Отряд киноманов".

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"Поезд в 31 декабря" на Netflix

Новогодние праздники уже прошли, однако комедия о приключениях в праздничную ночь не теряет популярности среди зрителей. Так, после четвертого уикенда в прокате лента "Поезд в 31 декабря" собрала более 51 миллиона гривен. Кроме того, комедию показали не только в Украине, но и в США.

Теперь поклонники ожидают, что смогут пересмотреть атмосферный фильм у себя дома. Как стало известно, с 12 февраля "Поезд в 31 декабря" будет доступен на платформе Netflix.

Афиша фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: t.me/kinomansquad

Напомним, украинскую комедию "Когда ты выйдешь замуж?" покажут в рамках Берлинского кинофестиваля.

Также стало известно, что ведущий-воин Даниэль Салем будет искать любовь в новой романтической ленте "Отпуск вслепую".