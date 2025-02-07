Лучшие комедии на Netflix - что посмотреть вечером

Кадр из фильма "Без обид". Фото: Sony Pictures

Ничто так не дополняет пятничное настроение, как просмотр интересного фильма с отличным юмором. Эти комедии на Netflix могли остаться без внимания, но точно заслуживают вашего просмотра.

Подборка комедийных фильмов уже в материале Новини.LIVE.

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Смотри в обе стороны

Накануне выпускного в колледже художница Натали делает тест на беременность, который разделяет ее жизнь на два параллельных мира — в одном она карьеристка, а в другом — молодая мамочка. Эта романтическая комедия с Лили Рейнгарт в главной роли непременно стоит вашего внимания.

Без обид

32-летняя барменша и водитель такси Мэдди, которую играет Дженнифер Лоуренс, оказалась на грани после того, как ее авто изъяли. Чтобы спасти ситуацию, Мэдди берется за нетрадиционную подработку — предлагает асоциальному 19-летнему парню научиться обращаться с девушками перед поступлением в колледж.

Семейный обмен

Обмен телами уже стал классикой комедийного жанра. В центре сюжета супруги, которые пытаются укрепить родственные связи с детьми-подростками. Однако случайная встреча с астрологом приводит к неожиданному "переселению душ" в самый важный день для каждого из семьи Уокеров.

Родственники вне закона

Банковский менеджер Оуэн готовится к свадьбе со своей избранницей Паркер. Но прямо накануне праздника его банк грабят и все летит кувырком. Оуэн уверен, что за ограблением стоят его будущие тесть и теща.

Ловушка для боссов

Двое офисных сотрудников очень хотят избавиться от своих невыносимых боссов. Тогда они придумывают план, как заставить начальников влюбиться друг в друга, а самим наконец-то отдохнуть.

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