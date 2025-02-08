Найкращі фільми про психопатів та серійних вбивць — що подивитися

Кадр з фільму "Американський психопат". Фото: скриншот

Персонажі-психопати викликають у глядача страх та інтерес одночасно. У кожному з цих фільмів центральна постать захоплює своєю харизмою та жорстокістю, змушуючи глядачів із жахом і захопленням стежити за розвитком подій.

Редакція Новини.LIVE ділиться десяткою непередбачуваних фільмів, головні персонажі яких триматимуть у напрузі до кінця.

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Американський психопат (2000)

Цей фільм вже став класикою кіно та однією із визначних ролей у кар'єрі Крістіана Бейла. Він зіграв у стрічці Патріка Бейтмана, багатого банкіра, що веде подвійне життя — вдень він успішний бізнесмен, а вночі — безжальний убивця.

Кумедні ігри (1997/2007)

Стрічку називають одним із найнепередбачуваніших трилерів. Звичайна родина вирушає на відпочинок біля озера, однак ідеальний відпочинок руйнують два хлопці, які змушують їх грати у свої жорстокі "ігри". Оригінальний німецький фільм був відзнятий 1997, також є американський ремейк 2007 року.

Загублена (2014)

Детективний трилер буде тримати вашу увагу до останньої хвилини. Головна героїня Еммі Данн не така проста, як здавалося на перший погляд. Жінка влаштовує складну гру, аби помститися своєму чоловіку.

Маніяк (2012)

Елайджа Вуд у ролі серійного вбивці, який через дитячу травму не може побудувати стосунки із жінками, а прагне лише їхньої смерті. Психологічний трилер, у якому глядачі побачать усе очима маніяка.

Мерзла земля (2013)

Фільм заснований на реальній історії про серійного вбивцю Роберта Гансена, який у 80-х роках переслідував та вбивав молодих жінок на Алясці. У головних ролях — Ніколас Кейдж та Джон К'юсак.

Таксист (1976)

Головний герой — ветеран В'єтнамської війни, який працює таксистом у Нью-Йорку. Він поступово сходить з розуму та вирішує "очистити" вулиці міста. За роль соціопата Тревіса Бікла Роберт де Ніро отримав номінацію на "Оскар".

Джокер (2019)

Гоакін Фенікс у ролі Артура Флека створив приголомшливий образ психічно нестабільного чоловіка, яка поступово перетворюється на легендарного лиходія.

Хто ви, містере Брукс? (2007)

Ерл Брукс — щасливий сім'янин та успішний бізнесмен. Але це лише на перший погляд, насправді він — серійний убивця. Він намагається боротися зі своїм внутрішнім демоном, але хто з них переможе?

Щось не так з Кевіном (2011)

Успішна письменниця Єва намагається впоратися із своїм життям далі після страшного злочину, який скоїв її 15-річний син Кевін. Мати намагається згадати, коли припустилася помилки у вихованні сина.

Мізері (1990)

Стрічка заснована на однойменному творчому доробку Стівена Кінга. Головний герой — відомий письменник, який потрапляє в аварію та опиняється вдома у своєї прихильниці. Спершу жінка хоче допомогти улюбленому автору, але потім її одержимість його творами набирає небезпечних оборотів.

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