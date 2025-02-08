Лучшие фильмы о психопатах и серийных убийцах - что посмотреть

Кадр из фильма "Американский психопат". Фото: скриншот

Персонажи-психопаты вызывают у зрителя страх и интерес одновременно. В каждом из этих фильмов центральная фигура захватывает своей харизмой и жестокостью, заставляя зрителей с ужасом и восторгом следить за развитием событий.

Редакция Новини.LIVE делится десяткой непредсказуемых фильмов, главные персонажи которых будут держать в напряжении до конца.

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Американский психопат (2000)

Этот фильм уже стал классикой кино и одной из выдающихся ролей в карьере Кристиана Бэйла. Он сыграл в ленте Патрика Бейтмана, богатого банкира, который ведет двойную жизнь — днем он успешный бизнесмен, а ночью — безжалостный убийца.

Забавные игры (1997/2007)

Ленту называют одним из самых непредсказуемых триллеров. Обычная семья отправляется на отдых у озера, однако идеальный отдых разрушают два парня, которые заставляют их играть в свои жестокие "игры". Оригинальный немецкий фильм был снят 1997 году, также есть американский ремейк 2007 года.

Затерянная (2014)

Детективный триллер будет держать ваше внимание до последней минуты. Главная героиня Эмми Данн не такая простая, как казалось на первый взгляд. Женщина устраивает сложную игру, чтобы отомстить своему мужу.

Маньяк (2012)

Элайджа Вуд в роли серийного убийцы, который из-за детской травмы не может построить отношения с женщинами, а стремится только к их смерти. Психологический триллер, в котором зрители увидят все глазами маньяка.

Мерзлая земля (2013)

Фильм основан на реальной истории о серийном убийце Роберте Гансене, который в 80-х годах преследовал и убивал молодых женщин на Аляске. В главных ролях — Николас Кейдж и Джон Кьюсак.

Таксист (1976)

Главный герой — ветеран Вьетнамской войны, который работает таксистом в Нью-Йорке. Он постепенно сходит с ума и решает "очистить" улицы города. За роль социопата Трэвиса Бикла Роберт де Ниро получил номинацию на "Оскар".

Джокер (2019)

Хоакин Феникс в роли Артура Флека создал потрясающий образ психически нестабильного человека, который постепенно превращается в легендарного злодея.

Кто вы, мистер Брукс? (2007)

Эрл Брукс — счастливый семьянин и успешный бизнесмен. Но это только на первый взгляд, на самом деле он — серийный убийца. Он пытается бороться со своим внутренним демоном, но кто из них победит?

Что-то не так с Кевином (2011)

Успешная писательница Ева пытается справиться со своей жизнью дальше после страшного преступления, которое совершил ее 15-летний сын Кевин. Мать пытается вспомнить, когда допустила ошибку в воспитании сына.

Мизери (1990)

Лента основана на одноименном творчестве Стивена Кинга. Главный герой — известный писатель, который попадает в аварию и оказывается дома у своей поклонницы. Сперва женщина хочет помочь любимому автору, но потом ее одержимость его произведениями набирает опасных оборотов.

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