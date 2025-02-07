Що подивитися на вихідні - добірка кращих коротких серіалів

Кадр з серіалу "Падіння дому Ашерів". Фото: Netflix

Якщо ви давно шукали серіали, які можна подивитися за одні вихідні, то наша добірка для вас. Проведіть вікенд за переглядом захопливих та небальних сюжетів.

Сімка найкращих коротких серіалів від Новини.LIVE.

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Чорний птах (6 серій)

Серіал, заснований на реальних подіях, розповідає про злочинця Джиммі Кіна. Після засудження на 10 років він отримує пропозицію від ФБР — Джиммі отримає свободу в обмін на свідчення серійного вбивці Ларрі Холла.

Голлівуд (7 серій)

Група молодих акторів, режисерів та сценаристів попри все мріють підкорити кіноіндустрію. Однак вони ще не знають, які темні секрети ховаються за яскравими софітами Голлівуду 40-х.

Презумпція невинуватості (8 серій)

Расті Сабіч, який щойно став окружним прокурором, має секрет — в нього роман із колегою Каролін, який він приховує від дружини. Герой опиняється на межі, коли до прокуратури надходить справа про жахливе вбивство Каролін.

Вибула (8 серій)

Телесеріал заснований на реальній історії бізнесвумен Елізабет Голмс, засновниці нашумілої компанії Theranos. Жінка отримала мільярдні інвестиції та обіцяла назавжди змінити світ медицини, але все виявилося лише обманом.

Усюди жевріють пожежі (8 серій)

Життя Елени на перший погляд здається ідеальним — вона любляча дружина та мати, впливова та багато жінка. Однак її свят кардинально змінюється, коли у містечко приїздить художниця Мія.

Уроки з хімії (8 серій)

Хімік Елізабет Зотт після втрати роботи у лабораторії вирішує навчати домогосподарок науці, але у незвичний спосіб. Жінка створює власне кулінарне шоу "Вечеря о шостій".

Падіння дому Ашерів (8 серій)

Готичний серіал, заснований на творах Едгара Алана По, розповість історію про генерального директора фармацевтичної компанії Родерика Ашера, який загадковим чином по черзі втрачає усіх своїм дітей.

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Також ми ділилися трійкою найцікавіших серіалів українською мовою.