Що подивитися на вихідні - добірка кращих коротких серіалів

Кадр из сериала "Падение дома Ашеров". Фото: Netflix

Если вы давно искали сериалы, которые можно посмотреть за одни выходные, то наша подборка для вас. Проведите уикенд за просмотром увлекательных и небальных сюжетов.

Семерка лучших коротких сериалов от Новини.LIVE.

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Черная птица (6 серий)

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о преступнике Джимми Кине. После осуждения на 10 лет он получает предложение от ФБР — Джимми получит свободу в обмен на показания серийного убийцы Ларри Холла.

Голливуд (7 серий)

Группа молодых актеров, режиссеров и сценаристов вопреки всему мечтают покорить киноиндустрию. Однако они еще не знают, какие темные секреты скрываются за яркими софитами Голливуда 40-х.

Презумпция невиновности (8 серий)

Расти Сабич, который только что стал окружным прокурором, имеет секрет — у него роман с коллегой Каролин, который он скрывает от жены. Герой оказывается на грани, когда в прокуратуру поступает дело об ужасном убийстве Каролин.

Исчезнувшая (8 серий)

Телесериал основан на реальной истории бизнесвумен Элизабет Холмс, основательницы нашумевшей компании Theranos. Женщина получила миллиардные инвестиции и обещала навсегда изменить мир медицины, но все оказалось лишь обманом.

Повсюду тлеют пожары (8 серий)

Жизнь Елены на первый взгляд кажется идеальной — она любящая жена и мать, влиятельная и богатая женщина. Однако ее праздников кардинально меняется, когда в городок приезжает художница Мия.

Уроки химии (8 серий)

Химик Элизабет Зотт после потери работы в лаборатории решает обучать домохозяек науке, но необычным способом. Женщина создает собственное кулинарное шоу "Ужин в шесть".

Падение дома Ашеров (8 серий)

Готический сериал, основанный на произведениях Эдгара Алана По, расскажет историю о генеральном директоре фармацевтической компании Родерике Ашере, который загадочным образом поочередно теряет всех своих детей.

Ранее мы рассказывали о лучших детективных сериалах, которые шокируют своим финалом.

Также мы делились тройкой самых интересных сериалов на украинском языке.