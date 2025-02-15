Лучшие мини-сериалы на Netflix - что посмотреть за выходные

Сериал "Великолепная пара". Фото: Netflix

Выходные - идеальное время для того, чтобы отдохнуть за просмотром интересного сериала. Но если погружаться в длительный сюжет не хочется, советуем обратить внимание на мини-сериалы от Netflix.

Новини.LIVE подготовили подборку коротких сериалов, которые захватят вас с первой минуты.

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Настоящий мужчина (6 серий)

Крупный застройщик Чарли Крокер оказывается на грани банкротства. Пока его империя падает на глазах, он пытается обернуть неприятности в свою пользу.

Олененок (7 эпизодов)

Нашумевший триллер основан на реальной истории актера Ричарда Хадда. В центре сюжета 20-летний комик-новичок, который пытается пробиться в жизни. Однажды он помогает уязвимой женщине, однако еще не знает, ее внимание к нему превратится в одержимость.

Великолепная пара (6 эпизодов)

Амелию ждет самый счастливый день в жизни — она должна выйти замуж за мужчину из одной из самых богатых семей в Нантакете. Но сказочная свадьба превращается в хаос, когда на пляже находят тело. Теперь каждый из семьи под подозрением следствия.

Когда они нас увидят (4 серии)

Мини-сериал основан на реальной истории пятерых подростков, которых несправедливо обвинили в тяжком преступлении и отправили в тюрьму. Сюжет раскрывает их борьбу за справедливость и попытки наладить жизнь после обвинений.

Ранее мы делились подборкой лучших мини-сериалов о любви. А также рассказывали, какие фильмы шокируют вас своим неожиданным финалом.