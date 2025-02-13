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7 романтичних мінісеріалів, які можна подивитися у День закоханих

13 лютого 2025 18:01
Марія Коваленко - Редактор
Мінісеріали про кохання — що подивитися у День святого Валентина
Кадр із серіалу "Один день". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Проведіть День святого Валентина зі своєю другою половинкою у затишній романтичній атмосфері — з теплим пледом, улюбленими смаколиками та найкращими серіалами про кохання. Пориньте у вир почуттів разом із головними героями.

Новини.LIVE ділиться добіркою романтичних мінісеріалів, які можна подивитися за вечір 14 лютого.

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Кадр із серіалу "Сцени з подружнього життя". Фото: НВО

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Кадр із серіалу "Гордість та упередження". Фото: скриншот

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Кадр із серіалу "Сучасне кохання". Фото: TMDB

Раніше ми ділилися з вами ідеями, як провести День святого Валентина за мотивами популярних фільмів.

А також розповідали про найкращі турецькі серіали, які захоплять вас сюжетом.

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