Мінісеріали про кохання — що подивитися у День святого Валентина

Кадр із серіалу "Один день". Фото: Netflix

Проведіть День святого Валентина зі своєю другою половинкою у затишній романтичній атмосфері — з теплим пледом, улюбленими смаколиками та найкращими серіалами про кохання. Пориньте у вир почуттів разом із головними героями.

Новини.LIVE ділиться добіркою романтичних мінісеріалів, які можна подивитися за вечір 14 лютого.

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Сцени з подружнього життя (5 серій)

Емоційна історія про пару, яка проходить через кохання, втрати, конфлікти та примирення. Неймовірна хімія Джессіки Честейн та Оскара Айзека точно не залишить вас байдужими.

Кадр із серіалу "Сцени з подружнього життя". Фото: НВО

Гордість та упередження (6 серій)

Класика романтичних історій. Елізабет Беннет та містер Дарсі — одна з найвідоміших пар в історії літератури. Їхня історія про нерозуміння, пристрасні почуття та справжнє кохання точно подарує вам романтичний настрій.

Кадр із серіалу "Гордість та упередження". Фото: скриншот

Бріджертони: Історія королеви Шарлотти (6 серій)

Спіноф нашумілого серіалу "Бріджертони" розповідає історію королеви Англії Шарлотти та її чоловіка Георга III. Якщо вам подобаються пристрасні історії, яскраві костюми та справжні емоції — цей серіал для вас.

Кадр із серіалу "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти". Фото: Netflix

Особисте життя (10 серій)

У центрі сюжету молода американка Дербі Картер, яка переїжджає до Нью-Йорка у пошуках себе. У місті можливостей дівчина намагається не лише побудувати кар'єру, а й знайти справжнє кохання.

Кадр із серіалу "Особисте життя". Фото: скриншот

Нормальні люди (12 серій)

Серіал розповідає історію Маріанни та Коннелла, які знайомі ще зі школи. Разом вони проходять через закоханість та розлуку, і попри все, сподіваються не втратити одне одного.

Кадр із серіалу "Нормальні люди". Фото: Hulu

Один день (14 серій)

Екранізація популярного роману Девіда Ніколлса розповідає про Емму та Декстера, які познайомилися під час випускного з університету. Після цього щороку 15 липня вони зустрічаються знов.

Кадр із серіалу "Один день". Фото: Netflix

Сучасне кохання (16 серій)

Серіал-антологія, заснований на реальних історіях, які колись були на друковані на сторінках The New York Times. Кожна серія розповість вам окрему історію кохання.

Кадр із серіалу "Сучасне кохання". Фото: TMDB

Раніше ми ділилися з вами ідеями, як провести День святого Валентина за мотивами популярних фільмів.

А також розповідали про найкращі турецькі серіали, які захоплять вас сюжетом.