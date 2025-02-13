Мінісеріали про кохання — що подивитися у День святого Валентина

7 романтичних мінісеріалів, які можна подивитися у День закоханих
Проведіть День святого Валентина зі своєю другою половинкою у затишній романтичній атмосфері — з теплим пледом, улюбленими смаколиками та найкращими серіалами про кохання. Пориньте у вир почуттів разом із головними героями.
Новини.LIVE ділиться добіркою романтичних мінісеріалів, які можна подивитися за вечір 14 лютого.
Сцени з подружнього життя (5 серій)
Емоційна історія про пару, яка проходить через кохання, втрати, конфлікти та примирення. Неймовірна хімія Джессіки Честейн та Оскара Айзека точно не залишить вас байдужими.
Гордість та упередження (6 серій)
Класика романтичних історій. Елізабет Беннет та містер Дарсі — одна з найвідоміших пар в історії літератури. Їхня історія про нерозуміння, пристрасні почуття та справжнє кохання точно подарує вам романтичний настрій.
Бріджертони: Історія королеви Шарлотти (6 серій)
Спіноф нашумілого серіалу "Бріджертони" розповідає історію королеви Англії Шарлотти та її чоловіка Георга III. Якщо вам подобаються пристрасні історії, яскраві костюми та справжні емоції — цей серіал для вас.
Особисте життя (10 серій)
У центрі сюжету молода американка Дербі Картер, яка переїжджає до Нью-Йорка у пошуках себе. У місті можливостей дівчина намагається не лише побудувати кар'єру, а й знайти справжнє кохання.
Нормальні люди (12 серій)
Серіал розповідає історію Маріанни та Коннелла, які знайомі ще зі школи. Разом вони проходять через закоханість та розлуку, і попри все, сподіваються не втратити одне одного.
Один день (14 серій)
Екранізація популярного роману Девіда Ніколлса розповідає про Емму та Декстера, які познайомилися під час випускного з університету. Після цього щороку 15 липня вони зустрічаються знов.
Сучасне кохання (16 серій)
Серіал-антологія, заснований на реальних історіях, які колись були на друковані на сторінках The New York Times. Кожна серія розповість вам окрему історію кохання.
Раніше ми ділилися з вами ідеями, як провести День святого Валентина за мотивами популярних фільмів.
А також розповідали про найкращі турецькі серіали, які захоплять вас сюжетом.
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