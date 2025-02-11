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5 турецьких серіалів, від яких неможливо відірватися

11 лютого 2025 18:03
Марія Коваленко - Редактор
Турецькі серіали з цікавим сюжетом — що варто подивитися
Кадр із серіалу "Вітер кохання". Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Турецькі серіали захоплюють глядачів неочікуваними поворотами сюжету та неймовірним загостренням емоцій. Деякі з них точно зможуть захопити вашу увагу до останньої серії.

Редакція Новини.LIVE ділиться п'ятіркою турецьких серіалів, які отримали найвищі рейтинги та визнання глядачів.

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Відродження: Ертугрул

Події серіалу розгортаються у ХІІІ столітті та розповідають, як зароджувалася Османська імперія. Головний герой — Ертугрул, який поклав початок величній імперії. У серіалі на вас чекають історичні походи, завоювання та звісно кохання.

Серіал Відродження: Ертугрул - фото
Кадр з серіалу "Відродження: Ертугрул". Фото: instagram.com/dirilisdizisi

Заборонений плід

Серіал розповідає про двох сестер, Зейнеп та Їлдиз, які мають зовсім різні погляди на життя. Вони обидві прагнуть стати щасливою, але  кожна обирає свій шлях. 

Серіал Заборонений плід - фото
Кадр з серіалу "Заборонений плід". Фото: nowtv.com.tr

Вітер кохання

Драматична історія , які випадково зустрілися та покохали одне одного з першого погляду. Однак вона — донька його найбільшого ворога. Чи витримає їхнє кохання усі випробування?

Серіал Вітер кохання - фото
Кадр з серіалу "Вітер кохання". Фото: miayapim

Пані Фазилет та її доньки

Фазилет разом із своїми двома доньками ледь зводить кінці з кінцями, але все може змінити вдалий шлюб. Тож наполеглива матуся спробує породнитися із найбагатшою родиною Стамбулу за допомогою доньок.

Серіал Пані Фазилет та її доньки - фото
Кадр з серіалу "Пані Фазилет та її доньки". Фото: Inter

Фатма

Кримінальна драма, яка розповідає про жінку на ім'я Фатма. Вона звичайна прибиральниця, однак, щоб відшукати свого зниклого чоловіка вона готова на все, навіть на вбивство.

Серіал Фатма - фото
Кадр з серіалу "Фатма". Фото: Netflix

Раніше стало відомо, коли чекати продовження серіалу "Сьоґун".

Також ми ділилися добіркою найкращих історичних серіалів, які здивують своєю видовищністю.

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