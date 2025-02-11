Турецькі серіали з цікавим сюжетом — що варто подивитися

Кадр із серіалу "Вітер кохання". Фото: скриншот

Турецькі серіали захоплюють глядачів неочікуваними поворотами сюжету та неймовірним загостренням емоцій. Деякі з них точно зможуть захопити вашу увагу до останньої серії.

Редакція Новини.LIVE ділиться п'ятіркою турецьких серіалів, які отримали найвищі рейтинги та визнання глядачів.

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Відродження: Ертугрул

Події серіалу розгортаються у ХІІІ столітті та розповідають, як зароджувалася Османська імперія. Головний герой — Ертугрул, який поклав початок величній імперії. У серіалі на вас чекають історичні походи, завоювання та звісно кохання.

Кадр з серіалу "Відродження: Ертугрул". Фото: instagram.com/dirilisdizisi

Заборонений плід

Серіал розповідає про двох сестер, Зейнеп та Їлдиз, які мають зовсім різні погляди на життя. Вони обидві прагнуть стати щасливою, але кожна обирає свій шлях.

Кадр з серіалу "Заборонений плід". Фото: nowtv.com.tr

Вітер кохання

Драматична історія , які випадково зустрілися та покохали одне одного з першого погляду. Однак вона — донька його найбільшого ворога. Чи витримає їхнє кохання усі випробування?

Кадр з серіалу "Вітер кохання". Фото: miayapim

Пані Фазилет та її доньки

Фазилет разом із своїми двома доньками ледь зводить кінці з кінцями, але все може змінити вдалий шлюб. Тож наполеглива матуся спробує породнитися із найбагатшою родиною Стамбулу за допомогою доньок.

Кадр з серіалу "Пані Фазилет та її доньки". Фото: Inter

Фатма

Кримінальна драма, яка розповідає про жінку на ім'я Фатма. Вона звичайна прибиральниця, однак, щоб відшукати свого зниклого чоловіка вона готова на все, навіть на вбивство.

Кадр з серіалу "Фатма". Фото: Netflix

Раніше стало відомо, коли чекати продовження серіалу "Сьоґун".

Також ми ділилися добіркою найкращих історичних серіалів, які здивують своєю видовищністю.