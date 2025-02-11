Турецькі серіали з цікавим сюжетом — що варто подивитися

5 турецьких серіалів, від яких неможливо відірватися
Турецькі серіали захоплюють глядачів неочікуваними поворотами сюжету та неймовірним загостренням емоцій. Деякі з них точно зможуть захопити вашу увагу до останньої серії.
Редакція Новини.LIVE ділиться п'ятіркою турецьких серіалів, які отримали найвищі рейтинги та визнання глядачів.
Відродження: Ертугрул
Події серіалу розгортаються у ХІІІ столітті та розповідають, як зароджувалася Османська імперія. Головний герой — Ертугрул, який поклав початок величній імперії. У серіалі на вас чекають історичні походи, завоювання та звісно кохання.
Заборонений плід
Серіал розповідає про двох сестер, Зейнеп та Їлдиз, які мають зовсім різні погляди на життя. Вони обидві прагнуть стати щасливою, але кожна обирає свій шлях.
Вітер кохання
Драматична історія , які випадково зустрілися та покохали одне одного з першого погляду. Однак вона — донька його найбільшого ворога. Чи витримає їхнє кохання усі випробування?
Пані Фазилет та її доньки
Фазилет разом із своїми двома доньками ледь зводить кінці з кінцями, але все може змінити вдалий шлюб. Тож наполеглива матуся спробує породнитися із найбагатшою родиною Стамбулу за допомогою доньок.
Фатма
Кримінальна драма, яка розповідає про жінку на ім'я Фатма. Вона звичайна прибиральниця, однак, щоб відшукати свого зниклого чоловіка вона готова на все, навіть на вбивство.
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