Турецкие сериалы с интересным сюжетом — что стоит посмотреть

5 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Турецкие сериалы захватывают зрителей неожиданными поворотами сюжета и невероятным накалом эмоций. Некоторые из них точно смогут захватить ваше внимание до последней серии.
Редакция Новини.LIVE делится пятеркой турецких сериалов, которые получили самые высокие рейтинги и признание зрителей.
Возрождение: Эртугрул
События сериала разворачиваются в ХІІІ веке и рассказывают, как зарождалась Османская империя. Главный герой — Эртугрул, который положил начало величественной империи. В сериале вас ждут исторические походы, завоевания и конечно же любовь.
Запретный плод
Сериал рассказывает о двух сестрах, Зейнеп и Йилдиз, которые имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Они обе стремятся стать счастливой, но каждая выбирает свой путь.
Ветер любви
Драматическая история, которые случайно встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Однако она — дочь его самого большого врага. Выдержит ли их любовь все испытания?
Госпожа Фазилет и ее дочери
Фазилет вместе со своими двумя дочерьми едва сводит концы с концами, но все может изменить удачный брак. Поэтому настойчивая мама попытается породниться с самой богатой семьей Стамбула с помощью дочерей.
Фатма
Криминальная драма, которая рассказывает о женщине по имени Фатма. Она обычная уборщица, однако, чтобы отыскать своего пропавшего мужа она готова на все, даже на убийство.
Ранее стало известно, когда ждать продолжения сериала "Сегун".
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