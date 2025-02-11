Турецкие сериалы с интересным сюжетом — что стоит посмотреть

Кадр из сериала "Ветер любви". Фото: скриншот

Турецкие сериалы захватывают зрителей неожиданными поворотами сюжета и невероятным накалом эмоций. Некоторые из них точно смогут захватить ваше внимание до последней серии.

Редакция Новини.LIVE делится пятеркой турецких сериалов, которые получили самые высокие рейтинги и признание зрителей.

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Возрождение: Эртугрул

События сериала разворачиваются в ХІІІ веке и рассказывают, как зарождалась Османская империя. Главный герой — Эртугрул, который положил начало величественной империи. В сериале вас ждут исторические походы, завоевания и конечно же любовь.

Кадр из сериала "Возрождение: Эртугрул". Фото: instagram.com/dirilisdizisi

Запретный плод

Сериал рассказывает о двух сестрах, Зейнеп и Йилдиз, которые имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Они обе стремятся стать счастливой, но каждая выбирает свой путь.

Кадр из сериала "Запретный плод". Фото: nowtv.com.tr

Ветер любви

Драматическая история, которые случайно встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Однако она — дочь его самого большого врага. Выдержит ли их любовь все испытания?

Кадр из сериала "Ветер любви". Фото: miayapim

Госпожа Фазилет и ее дочери

Фазилет вместе со своими двумя дочерьми едва сводит концы с концами, но все может изменить удачный брак. Поэтому настойчивая мама попытается породниться с самой богатой семьей Стамбула с помощью дочерей.

Кадр из сериала "Госпожа Фазилет и ее дочери". Фото: Inter

Фатма

Криминальная драма, которая рассказывает о женщине по имени Фатма. Она обычная уборщица, однако, чтобы отыскать своего пропавшего мужа она готова на все, даже на убийство.

Кадр из сериала "Фатма". Фото: Netflix

Ранее стало известно, когда ждать продолжения сериала "Сегун".

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