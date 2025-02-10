Серіали для усієї родини — що подивитися ввечері

Кадр із серіалу "Юний Шелдон". Фото: IMDb

Сімейний перегляд серіалів — це чудовий спосіб провести час разом. У цій добірці можна знайти цікаві історії, які припадуть до душі як дітям, так і дорослим.

Новини.LIVE діляться сімкою чудових серіалів, які стануть відмінним вибором для сімейного перегляду.

Читайте також:

Енн (2017)

Маленька сирота Енн понад усе хоче знайти собі справжню люблячу родину. Випадково дівчину відправляють до нових названих батьків, однак ті хотіли всиновити хлопчика. Енн намагається порозумітися із новою родиною та будувати щасливе життя.

Загублені у космосі (2018)

Події серіалу розгортаються у 2046 році. Родина Робінсонів вирушає у космічну подорож на судні "Юпітер-2", але через неочікувані обставини опиняється на невідомій планеті.

Таємниці Сульфур-Спрінгс (2021)

12-річний Гріффін разом зі своєю родиною переїжджає до містечка Сульфур-Спрінгс, де його батька купив старий покинутий готель. Разом із новою подругою він дізнається, що тут приховані загадкові таємниці.

Юний Шелдон (2017)

Шелдон Купер має неабиякі інтелектуальні здібності, тож вже у дев'ять років починає навчатися у старших класах середньої школи. Серіал є приквелом до популярного ситкому "Теорія великого вибуху".

Аватар: Легенда про Аанга (2024)

Події розгортаються у вигаданому всесвіті, де співіснують чотири народи — Нація Вогню, Царство Землі, Повітряні Кочівники і Племена Води. Головний герой — хлопчик на ім'я Аанг, який обраний об'єднати чотири стихії та дати відсіч злу.

Персі Джексон та Олімпійці (2023)

Хлопчик на ім'я Персі Джексон живе разом із мамою та навіть не здогадується, що його справжній батько — Посейдон, бог усіх морів. Разом із новими друзями школяру доведеться вирушити у небезпечну пригоду, аби зупинити ворожнечу між богами Олімпу.

Якось у казці (2011)

Життя 28-річної Емми змінюється назавжди, коли в її двері стукає 10-річний Генрі, який називає себе її сином. Хлопчик розповідає їй про таємний світ та містечко Сторібрук, мешканці якого насправді — казкові герої, які забули хто вони є насправді. Та й Емма, виявляється, донька самої Білосніжки та Прекрасного Принца.

Раніше ми ділилися добіркою найкращих українських серіалів на медичну тематику.

А також дізнайтеся, який сімейний фільм б'є рекорди у кінотеатрах по всьому світу.