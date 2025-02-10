Муфаса — продовження Король Лев б'є рекорди у кінотеатрах

Постер фільму "Муфаса: Король лев". Фото: instagram.com/disney

Анімаційний фільм "Муфаса: Король Лев" б'є рекорди у прокаті. Сиквел фільму "Король Лев" 2019 року заснований на однойменному мультфільму, підкорив серця глядачів по всьому світу.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Прем'єрі стрічки від Disney відбулася ще напередодні Різдва, 20 грудня 2024 однак інтерес аудиторії не згасає. Хоча анімаційні історія отримала більшість посередніх відгуків від критиків, глядачі сприйняли її інакше і залюбки дивляться у кіно.

Так, фільм про нові пригоди льва Сімби та його друзів заробив у світовому прокаті понад 670 млн доларів та продовжує набирати. Показ "Муфаси" у кінотеатрах буде тривати до 18 лютого, після чого очікується офіційна прем'єра на стримінгу.

Фільм вже обігнав ще одну анімаційну стрічку "Їжак Сонік 3", яка приголомшила своїм успіхом — вона заробила понад 462 млн доларів, що стало дуже неочікувано для триквела.

Однак побити рекорд першої частини фільму "Король Лев" йому навряд чи вдасться. Ремейк одного з найвідоміших мультфільмів Disney заробив у прокаті 1,663 млрд доларів.

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