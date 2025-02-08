Фільм Малевич покажуть на Мюнхенській конференції безпеки - деталі

Кадр з фільму "Малевич". Фото: Держкіно

Український фільм "Малевич" покажуть в рамках безпекової конференції у Мюнхені. Стрічка розповідає про боротьбу українського художника Каземира Малевича із радянською системою.

Про це повідомляє Держкіно.

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Цього року на MSC відбудеться низка подій, присвячених боротьбі українців проти російської агресії. Так, в рамках заходів заплановано показ біографічної стрічки "Малевич".

Фільм розповідає історію життя видатного художника, який більшу частину свого життя боровся із тоталітарною владою та відстоював українське вільне мистецтво.

Постер фільму "Малевич". Фото: Держкіно

"Поле культури є частиною боротьби, і справедливість щодо культурної спадщини відіграє важливу роль у розумінні сталого миру, перш за все для України, але і для всього світу. Тому нам важливо пояснювати, чому Казимир Малевич є частиною української культури, як і багато інших імен, які Росія апропріювала століттями", — розповіла продюсерка фільму Тетяна Філевська.

Фільм було створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Фільм Центр Сербії, а також кінокомпаній 435 FILMS, BIG HAND FILMS, LEHMANN SISTERS, REVOLVER, ART & POPCORN, DIM FILMHOUSE.

В українських кінотеатрах стрічку покажуть вже у травні 2025 року.

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