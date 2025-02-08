Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Український фільм "Малевич" презентують на конференції у Мюнхені arrow

Український фільм "Малевич" презентують на конференції у Мюнхені

8 лютого 2025 15:52
Марія Коваленко - Редактор
Фільм Малевич покажуть на Мюнхенській конференції безпеки - деталі
Кадр з фільму "Малевич". Фото: Держкіно
Марія Коваленко - Редактор

Український фільм "Малевич" покажуть в рамках безпекової конференції у Мюнхені. Стрічка розповідає про боротьбу українського художника Каземира Малевича із радянською системою.

Про це повідомляє Держкіно.

Читайте також:

Фільм "Малевич" покажуть на Munich Security Conference 2025

Цього року на MSC відбудеться низка подій, присвячених боротьбі українців проти російської агресії. Так, в рамках заходів заплановано показ біографічної стрічки "Малевич".

Фільм розповідає історію життя видатного художника, який більшу частину свого життя боровся із тоталітарною владою та відстоював українське вільне мистецтво.

Фільм Малевич - фото
Постер фільму "Малевич". Фото: Держкіно

"Поле культури є частиною боротьби, і справедливість щодо культурної спадщини відіграє важливу роль у розумінні сталого миру, перш за все для України, але і для всього світу. Тому нам важливо пояснювати, чому Казимир Малевич є частиною української культури, як і багато інших імен, які Росія апропріювала століттями", — розповіла продюсерка фільму Тетяна Філевська.

Фільм було створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Фільм Центр Сербії, а також кінокомпаній 435 FILMS, BIG HAND FILMS, LEHMANN SISTERS, REVOLVER, ART & POPCORN, DIM FILMHOUSE.

В українських кінотеатрах стрічку покажуть вже у травні 2025 року.

Раніше ми писали, що фільм про операцію ЗСУ на Курщині представили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Також стало відомо, хто отримав головні нагороди премії Critics Choice Awards 2025.

кіно фільм Держкіно Казимир Малевич Мюнхенська конференція безпеки
Реклама
Реклама
Реклама