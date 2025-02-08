Critics Choice Awards 2025 — повний список переможців премії

Critics Choice Awards 2025. Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі 7 лютого відбулася щорічна церемонія нагородження премії Critics Choice Awards-2025. Асоціація телекінокритиків відзначила найкращі фільми та акторів.

Про це пише The New York Times.

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30-та церемонія премії мала відбутися ще 10 січня, однак через лісові пожежі у Каліфорнії її перенесли на 7 лютого.

Тріумфаторами цього року стали фільми "Емілія Перес", "Субстанція" та "Wicked: Чародійка" — вони отримали найбільшу кількість нагород від кінокритиків.

Демі Мур перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль". Фото: Reuters

А ось найкращим фільмом було визнано стрічку "Анора", яка розповідає про стосунки повії із сином російського олігарха. Хоча фільм був схвально прийнятий критиками, у мережі навколо нього розгорівся скандал, адже одну з ролей виконав російський актор та фігурант бази "Миротворець" Юрій Борисов.

Повний список переможців у розділі "Кіно"

Найкращий фільм — "Анора"

Найкраща чоловіча роль — Едріан Броуді, "Бруталіст"

Найкраща жіноча роль — Демі Мур, "Субстанція"

Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"

Едріан Броуді переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль". Фото: Reuters

Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкраща молода акторка або актор — Мейзі Стелла, "Моя стара дупа"

Найкращий акторський ансамбль — "Конклав"

Рейф Файнз отримав нагороду за фільм "Конклав". Фото: Reuters

Найкращий режисер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародійка"

Найкращий оригінальний сценарій — Коралі Фаргіт, "Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуґан, "Конклав"

Найкраща операторська робота — "Носферату"

Найкращий художник-постановник — Нейтан Кроулі та Лі Сандалс, "Wicked: Чародійка"

Найкращий монтаж — "Суперники"

Найкращий дизайн костюмів — "Wicked: Чародійка"

Аріана Гранде представила фільм "Wicked: Чародійка". Фото: Reuters

Найкращі зачіски та грим — "Субстанція"

Найкращі візуальні ефекти — "Дюна: Частина друга"

Найкращий анімаційний фільм — "Дикий робот"

Найкраща комедія — "Справжній біль", "Дедпул і Росомаха"

Найкращий фільм іноземною мовою — "Емілія Перес"

Найкраща пісня — El Mal з фільму "Емілія Перес"

Найкраща музика — "Суперники"

Зої Салдана перемогла у номінації "Накйращі жіноча роль другого плану". Фото: Reuters

Повний список переможців у розділі "Телебачення"

Найкращий драматичний серіал — "Сьоґун"

Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада, "Сьоґун"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Кеті Бейтс, "Метлок"

Найкраща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі — Таданобу Асано, "Сьоґун"

Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі — Моека Хоші, "Сьоґун"

Команда серіалу "Сьоґун". Фото: Reuters

Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"

Найкраща чоловіча роль, комедійний серіал — Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкраща чоловіча роль другого плану у комедійному серіалі — Майкл Урі, "Терапія"

Найкраща жіноча роль другого плану у комедійному серіалі — Ганна Айнбіндер, "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал — "Оленя"

Джессіка Ганнінг отримала нагороди за серіалу "Оленя". Фото: Reuters

Найкращий телевізійний фільм — "Ребел-Рідж"

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Колін Фаррелл, "Пінгвін"

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Лієв Шрайбер, "Ідеальна пара"

Найкраща жіноча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Найкращий серіал іноземною мовою — "Гра в кальмара"

Найкращий анімаційний серіал — "Люди Ікс 97"

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