Critics Choice Awards 2025 — повний список переможців премії

Critics Choice Awards 2025 — хто отримав престижну премію
У Лос-Анджелесі 7 лютого відбулася щорічна церемонія нагородження премії Critics Choice Awards-2025. Асоціація телекінокритиків відзначила найкращі фільми та акторів.
Про це пише The New York Times.
Переможці Critics Choice Awards 2025
30-та церемонія премії мала відбутися ще 10 січня, однак через лісові пожежі у Каліфорнії її перенесли на 7 лютого.
Тріумфаторами цього року стали фільми "Емілія Перес", "Субстанція" та "Wicked: Чародійка" — вони отримали найбільшу кількість нагород від кінокритиків.
А ось найкращим фільмом було визнано стрічку "Анора", яка розповідає про стосунки повії із сином російського олігарха. Хоча фільм був схвально прийнятий критиками, у мережі навколо нього розгорівся скандал, адже одну з ролей виконав російський актор та фігурант бази "Миротворець" Юрій Борисов.
Повний список переможців у розділі "Кіно"
- Найкращий фільм — "Анора"
- Найкраща чоловіча роль — Едріан Броуді, "Бруталіст"
- Найкраща жіноча роль — Демі Мур, "Субстанція"
- Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"
- Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"
- Найкраща молода акторка або актор — Мейзі Стелла, "Моя стара дупа"
- Найкращий акторський ансамбль — "Конклав"
- Найкращий режисер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародійка"
- Найкращий оригінальний сценарій — Коралі Фаргіт, "Субстанція"
- Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуґан, "Конклав"
- Найкраща операторська робота — "Носферату"
- Найкращий художник-постановник — Нейтан Кроулі та Лі Сандалс, "Wicked: Чародійка"
- Найкращий монтаж — "Суперники"
- Найкращий дизайн костюмів — "Wicked: Чародійка"
- Найкращі зачіски та грим — "Субстанція"
- Найкращі візуальні ефекти — "Дюна: Частина друга"
- Найкращий анімаційний фільм — "Дикий робот"
- Найкраща комедія — "Справжній біль", "Дедпул і Росомаха"
- Найкращий фільм іноземною мовою — "Емілія Перес"
- Найкраща пісня — El Mal з фільму "Емілія Перес"
- Найкраща музика — "Суперники"
Повний список переможців у розділі "Телебачення"
- Найкращий драматичний серіал — "Сьоґун"
- Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада, "Сьоґун"
- Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Кеті Бейтс, "Метлок"
- Найкраща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі — Таданобу Асано, "Сьоґун"
- Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі — Моека Хоші, "Сьоґун"
- Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"
- Найкраща чоловіча роль, комедійний серіал — Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"
- Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"
- Найкраща чоловіча роль другого плану у комедійному серіалі — Майкл Урі, "Терапія"
- Найкраща жіноча роль другого плану у комедійному серіалі — Ганна Айнбіндер, "Хитрощі"
- Найкращий мінісеріал — "Оленя"
- Найкращий телевізійний фільм — "Ребел-Рідж"
- Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Колін Фаррелл, "Пінгвін"
- Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Крістін Міліоті, "Пінгвін"
- Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Лієв Шрайбер, "Ідеальна пара"
- Найкраща жіноча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"
- Найкращий серіал іноземною мовою — "Гра в кальмара"
- Найкращий анімаційний серіал — "Люди Ікс 97"
Раніше стало відомо, хто може зіграти ключові ролі у серіалі "Гаррі Поттер". Також ми писали, що зірка "Володаря перснів" вперше одружився.
Читайте Новини.LIVE!