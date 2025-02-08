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Critics Choice Awards 2025 — хто отримав престижну премію

8 лютого 2025 15:23
Марія Коваленко - Редактор
Critics Choice Awards 2025 — повний список переможців премії
Critics Choice Awards 2025. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

У Лос-Анджелесі 7 лютого відбулася щорічна церемонія нагородження премії Critics Choice Awards-2025. Асоціація телекінокритиків відзначила найкращі фільми та акторів.

Про це пише The New York Times.

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Переможці Critics Choice Awards 2025

30-та церемонія премії мала відбутися ще 10 січня, однак через лісові пожежі у Каліфорнії її перенесли на 7 лютого. 

Тріумфаторами цього року стали фільми "Емілія Перес", "Субстанція" та "Wicked: Чародійка" — вони отримали найбільшу кількість нагород від кінокритиків. 

Акторка Демі Мур - фото
Демі Мур перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль". Фото: Reuters

А ось найкращим фільмом було визнано стрічку "Анора", яка розповідає про стосунки повії із сином російського олігарха. Хоча фільм був схвально прийнятий критиками, у мережі навколо нього розгорівся скандал, адже одну з ролей виконав російський актор та фігурант бази "Миротворець" Юрій Борисов.

Повний список переможців у розділі "Кіно"

  • Найкращий фільм — "Анора"
  • Найкраща чоловіча роль — Едріан Броуді, "Бруталіст"
  • Найкраща жіноча роль — Демі Мур, "Субстанція"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"
Едріан Броуді - фото
Едріан Броуді переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль". Фото: Reuters
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"
  • Найкраща молода акторка або актор — Мейзі Стелла, "Моя стара дупа"
  • Найкращий акторський ансамбль — "Конклав"
Актор Рейф Файнз - фото
Рейф Файнз отримав нагороду за фільм "Конклав". Фото: Reuters
  • Найкращий режисер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародійка"
  • Найкращий оригінальний сценарій — Коралі Фаргіт, "Субстанція"
  • Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуґан, "Конклав"
  • Найкраща операторська робота — "Носферату"
  • Найкращий художник-постановник — Нейтан Кроулі та Лі Сандалс, "Wicked: Чародійка"
  • Найкращий монтаж — "Суперники"
  • Найкращий дизайн костюмів  — "Wicked: Чародійка"
Акторка та співачка Аріана Гранде - фото
Аріана Гранде представила фільм "Wicked: Чародійка". Фото: Reuters
  • Найкращі зачіски та грим — "Субстанція"
  • Найкращі візуальні ефекти — "Дюна: Частина друга"
  • Найкращий анімаційний фільм — "Дикий робот"
  • Найкраща комедія — "Справжній біль", "Дедпул і Росомаха"
  • Найкращий фільм іноземною мовою — "Емілія Перес"
  • Найкраща пісня — El Mal з фільму "Емілія Перес"
  • Найкраща музика — "Суперники"
Акторка Зої Салдана - фото
Зої Салдана перемогла у номінації "Накйращі жіноча роль другого плану". Фото: Reuters

Повний список переможців у розділі "Телебачення"

  • Найкращий драматичний серіал — "Сьоґун"
  • Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада, "Сьоґун"
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Кеті Бейтс, "Метлок"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі — Таданобу Асано, "Сьоґун"
  • Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі — Моека Хоші, "Сьоґун"
Актори серіалу Сьоґун - фото
Команда серіалу "Сьоґун". Фото: Reuters
  • Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"
  • Найкраща чоловіча роль, комедійний серіал — Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану у комедійному серіалі — Майкл Урі, "Терапія"
  • Найкраща жіноча роль другого плану у комедійному серіалі — Ганна Айнбіндер, "Хитрощі"
  • Найкращий мінісеріал — "Оленя"
Акторка Джессіка Ганнінг - фото
Джессіка Ганнінг отримала нагороди за серіалу "Оленя". Фото: Reuters
  • Найкращий телевізійний фільм — "Ребел-Рідж"
  • Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Колін Фаррелл, "Пінгвін"
  • Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або тв-фільмі — Крістін Міліоті, "Пінгвін"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Лієв Шрайбер, "Ідеальна пара"
  • Найкраща жіноча роль другого плану у мінісеріалі або тв-фільмі — Джессіка Ганнінг, "Оленя"
  • Найкращий серіал іноземною мовою — "Гра в кальмара"
  • Найкращий анімаційний серіал — "Люди Ікс 97"

Раніше стало відомо, хто може зіграти ключові ролі у серіалі "Гаррі Поттер". Також ми писали, що зірка "Володаря перснів" вперше одружився.

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