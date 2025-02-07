Елайджа Вуд вперше одружився — подробиці

Елайджа Вуд. Фото: скриншот

Зірка фільму "Володар перснів" Елайджа Вуд офіційно одружився зі своєю обраницею, продюсеркою Метте- Марі Конгсвед. Пара разом вже сім років та навіть має двох дітей.

Про зміни в особистому житті актора пише TMZ.

Читайте також:

Елайджа Вуд і Метте- Марі Конгсвед одружилися

44-річний актор та його 33-річна кохана вже тривалий час разом, проте лише нещодавно вирішили офіційно взяти шлюб.

Чутки про те, що Вуд та Конгсвед побралися з'явилися після того, як знаменитість під час подкасту Inside of You назвав кохану своєю дружиною.

Як розповів інсайдер, зіркова пара офіційно стала чоловіком та дружиною напередодні Нового року. Вуд та Конгсвед зіграли таємне весілля у Швеції. На церемонії були присутні їхні та друзі, загалом на святі було близько 80 осіб.

Зазначимо, що актор та продюсерка разом вже сім років. Пара почала стосунки у 2018 році, а за два роки в них народився первісток — син Еван. У лютому 2022 року стало відомо, що у Вуд та Конгсвед з'явилася на світ донька.

Раніше ми писали, що зірка "Дивних див" розлучається з дружиною після чотирьох років шлюбу.

Також стало відомо, що Бред Пітт хоче помиритися із Анджеліною Джолі після скандального розлучення.