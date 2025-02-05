Бред Пітт хоче помиритися з Анджеліною Джолі після розлучення - у чому причина

Бред Пітт Фото: Reuters

Голлівудський актор Бред Пітт вперше після розлучення звернувся до своєї ексдружини, акторки Анджеліни Джолі з проханням. Він неочікувано вирішив помиритися із колишньою.

Про це пише RadarOnline.

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Бред Пітт звернувся до Анджеліни Джолі з проханням

Як розповіли журналістам інсайдери, після судової тяганини та скандального розлучення актор пропонує своїй колишній зарити сокиру війни.

Пітт хоче налагодити стосунки із Джолі заради їхніх спільних дітей. Особливо після ДТП, в яке потрапив їхній 21-річний названий син Пакс.

"У грудні вони нарешті досягли угоди про розлучення, що поклало край восьмирічному запеклому процесу, і тепер Бред хоче повернутися в життя їхніх дітей. І він відчайдушно хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, тому що відчуває, що йому (Паксу. — Ред.) потрібен постійний вплив у його житті. Він боїться, що той зрештою загине в автокатастрофі, якщо продовжуватиме жити так, як зараз", — сказав інсайдер.

За словами інсайдерів, Бред досі ображений на Анджеліну через те, що вона стала між ним та дітьми. Актор вважає, аби його колишня погодилася на спільну опіку, то таких проблем би не виникало. На думку Пітта, дітям — особливо Паксу, у цей період була дуже потрібна батьківська підтримка.

"Паксу потрібна була сильна чоловіча фігура в його житті, але Бреду не дозволяли виконувати цю роль. Це наповнює його гнівом і сумом. Реальність того, що він пропустив так багато моментів у житті своїх дітей, є тягарем, якого він не може позбутися. Тим не менш, він все ще відчуває, що міг би позитивно впливати на Пакса, але йому потрібна допомога Анджеліни, щоб подолати цю прірву", — додав інсайдер.

Нагадаємо, стало відомо, що зірка "Дивних див" Девід Гарбор розлучається з дружиною після чотирьох років шлюбу.

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