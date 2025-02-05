Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли после развода - в чем причина

Брэд Питт Фото: Reuters

Голливудский актер Брэд Питт впервые после развода обратился к своей экс-супруге, актрисе Анджелине Джоли с просьбой. Он неожиданно решил помириться с бывшей.

Об этом пишет RadarOnline.

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Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с просьбой

Как рассказали журналистам инсайдеры, после судебной тяжбы и скандального развода актер предлагает своей бывшей зарыть топор войны.

Питт хочет наладить отношения с Джоли ради их общих детей. Особенно после ДТП, в которое попал их 21-летний приемный сын Пакс.

"В декабре они наконец достигли соглашения о разводе, что положило конец восьмилетнему ожесточенному процессу, и теперь Брэд хочет вернуться в жизнь их детей. И он отчаянно волнуется за Пакса. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему (Паксу. — Ред.) нужно постоянное влияние в его жизни. Он боится, что тот в конце концов погибнет в автокатастрофе, если будет продолжать жить так, как сейчас", — сказал инсайдер.

По словам инсайдеров, Брэд до сих пор обижен на Анджелину из-за того, что она стала между ним и детьми. Актер считает, если бы его бывшая согласилась на совместную опеку, то таких проблем бы не возникало. По мнению Питта, детям — особенно Паксу, в этот период была очень нужна родительская поддержка.

"Паксу нужна была сильная мужская фигура в его жизни, но Брэду не позволяли выполнять эту роль. Это наполняет его гневом и грустью. Реальность того, что он пропустил так много моментов в жизни своих детей, является бременем, от которого он не может избавиться. Тем не менее, он все еще чувствует, что мог бы положительно влиять на Пакса, но ему нужна помощь Анджелины, чтобы преодолеть эту пропасть", — добавил инсайдер.

Напомним, стало известно, что звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор разводится с женой после четырех лет брака.

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